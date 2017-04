Servidores públicos decidem manter greve em Jaraguá do Sul

Sem acordo 03/04/2017 | 15h31 Atualizada em

Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira, os servidores públicos de Jaraguá do Sul decidiram manter a greve, que entra na quarta semana consecutiva. A decisão ocorreu depois que o prefeito Antídio Lunelli (PMDB) respondeu ao ofício do Sinsep com uma proposta de término da paralisação.



No documento, a Prefeitura se comprometeu em não colocar em votação neste ano os projetos de lei sobre o triênio e a progressão de carreira, que foram retirados da Câmara há duas semanas. Segundo a administração, havendo a intenção de retomar os projetos a partir de 2018, eles serão amplamente debatidos com o sindicato.



De acordo com o presidente do Sinsep, Luiz Cezar Schorner, essa proposta já havia sido rejeitada pelos servidores na semana passada. O desejo dos funcionários públicos é de que os dois projetos não voltem mais à pauta durante todo o mandato e não apenas durante 2017.



Segundo Schorner, o único ponto positivo da proposta foi o parcelamento dos descontos dos dias não trabalhados. Os servidores poderiam escolher entre duas vez (50% na folha de pagamento de maio e o restante na de junho) ou 100% de desconto do saldo na primeira parcela do 13º salário ou na parcela única.



— Fora isso, ele (Lunelli) não abriu mão de absolutamente nada. Como ele também não abriu negociação no sentido dos pacotes que geram cortes imediatos para os servidores, por unanimidade, a greve continua — explica o presidente.



No ofício, o prefeito ainda diz que "não haverá nova proposta, pois ao contrário do dito pelo sindicato, a administração já cedeu e foi além da margem inicial de concessões". De acordo com Schorner, os servidores querem que o Executivo abra a mesa de negociação e que Lunelli sente com o sindicato para discutir o que pode ser feito.



— Queremos construir de fato uma negociação, que até agora não houve — finaliza.



A Justiça determinou na última semana que os servidores retomassem integralmente o trabalho nas áreas de educação, saúde e assistência social. No entanto, o presidente do sindicato afirma que a greve continua da mesma forma. Desde o início da paralisação, no último dia 6, a Prefeitura teve quatro decisões judiciais favoráveis.



Schorner diz que o sindicato não foi notificado sobre qualquer eventual multa pelos servidores das áreas não terem retornado integralmente ao trabalho. Ele afirmou que o Sinsep entrou com recurso contra a decisão da juíza, mas ainda não teve resposta.



Na semana passada, o presidente falou ao site do sindicato sobre a decisão judicial. Segundo ele, não há como os servidores continuarem em greve ou lutar pelos direitos se a Justiça determinar que 100% dos servidores têm que estar nos locais de trabalho em setores, como educação, saúde e assistência social.



— Importante que se diga que a lei de greve pontua que devem ser mantidos os serviços essenciais em funcionamento, mas não determina o percentual. Entretanto, há decisões jurisprudenciais que consideram razoável a manutenção de 30% desses serviços em funcionamento — explica.



De acordo com ele, alguns dos serviços essenciais que estão sendo mantidos em Jaraguá do Sul são o pronto-atendimento ambulatorial, a entrega de medicamentos, o abastecimento de água e alguns programas da assistência social, como os abrigos e a casa de passagem.



— Todos esses serviços estão funcionando conforme a lei desde o início de greve. Por isso, nós entendemos que as decisões da Justiça estão indo além do que diz a lei de greve.