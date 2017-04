Rescisões na Peccin, de Jaraguá, devem começar nesta quinta-feira

Operação Carne Fraca 05/04/2017 | 06h00 Atualizada em

A homologação das rescisões da Peccin Agro Industrial, agendada para segunda-feira, foi remarcada por causa da demora na elaboração dos papéis. Os 177 funcionários devem começar a assinar a documentação na tarde desta quinta-feira no Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação de Jaraguá do Sul (STIAJS). A empresa é investigada na Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 17 de março.



Para Valcir Braga Rodrigues, presidente do STIAJS, as demissões tiveram atraso porque algumas rescisões não ficaram prontas. Como a quantidade de pessoas demitidas é grande – colaboradores da matriz, em Curitiba, também ganharão a conta –, foi necessário um prazo maior para a preparação. A medida foi a melhor alternativa encontrada por trabalhadores do administrativo da empesa para garantir o retorno financeiro aos colaboradores, já que as contas da empresa estão bloqueadas e os funcionários não estão recebendo os salários.



Por causa dessa situação, o presidente do STIAJS informou que a Peccin não conseguirá arcar com todas as verbas rescisórias – saldo de dias trabalhados, férias proporcionais e 13º salário proporcional, FGTS mais multa de 40%. Porém, espera-se que com a demissão os funcionários consigam retirar, pelo menos, o seguro-desemprego. Ele também salienta que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de alguns funcionários não foi depositado desde outubro do ano passado.



No quadro de funcionários da empresa há seis grávidas e dois membros da Cipa. De acordo com o marido de uma das mulheres, que não quis se identificar, a empresa ainda não pronunciou se irá demitir estes colaboradores.



– Por enquanto, as grávidas e os cipeiros estão a ver navios, não têm nenhuma definição se continuarão empregados. Essas pessoas estão desesperadas porque não sabem se vão receber algum valor – comentou.



Segundo o supervisor de planejamento da empresa, Jonatas Martins da Silva, a Peccin ainda aguarda a análise dos advogados responsáveis para definir o futuro das gestantes e dos membros da Cipa. Quanto ao pagamento dos valores rescisórios, ainda não há pronunciamento oficial por parte da empresa.



A previsão do STIAJS é de que a homologação acabe na terça-feira, dia 11. O presidente do sindicato observou que serão feitas ressalvas escritas em todas as demissões, informando sobre a situação da falta de pagamento aos colaboradores.



– Nós já estamos formulando um processo trabalhista que contribua com a situação de todos os funcionários, mas isso ainda está em análise jurídica – completou.



Laudo da auditoria ainda deve demorar As amostras coletadas em março, durante a auditoria feita na Peccin Agro Industrial, ainda estão em análise. O prazo inicial para a conclusão era de 20 dias. De acordo com Jacir Massi, superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o laudo pode demorar mais dias para ficar pronto.



– Foram algumas centenas de amostras recolhidas em vários estabelecimentos. Como essas análises estavam fora do cronograma dos laboratórios, isso extrapola a capacidade de exame – afirmou.



As amostras da Peccin foram encaminhadas ao Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O superintendente do Mapa em SC observa que o exame é detalhado e precisa ser feito com margem de segurança. A expectativa é de que o resultado seja anunciado nas próximas semanas.