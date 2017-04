Pai e filho são detidos por porte ilegal de armas em Jaraguá do Sul

Segurança 24/04/2017 | 18h26 Atualizada em

Pai e filho foram detidos por porte ilegal de armas no último sábado no bairro Rio Cerro II, em Jaraguá do Sul. Foram encontradas sete armas de fogo, três armas de pressão, cartuchos, simulacros e miras.



A Polícia Militar chegou à casa da família, na rua Tifa Javali, após a denúncia de uma mulher que o homem estaria agredindo a esposa e a mantendo em cárcere privado junto com a filha.



Ao chegar na casa, o homem negou as denúncias e convidou os policiais a entrarem na residência para comprovar de que não havia cárcere privado. No entanto, foram encontradas cinco armas em um dos quartos.



O homem de 60 anos foi preso em flagrante e as buscas pela residência continuaram. Em outro quarto, foram encontradas mais duas espingardas, três armas de pressão, 16 simulacros, acessórios das armas, lunetas simples e com mira laser, pólvora, cartuchos, espoleta para recarga e coldres.



O suspeito informou à polícia que as demais armas pertenciam ao filho, de 37 anos. Poucos minutos depois, o outro homem chegou à casa e apresentou o registro das espingardas. No entanto, elas haviam sido expedidas há mais de 14 anos, o que dificultou a identificação das numerações.



Os policiais também deram voz de prisão ao homem e o encaminharam, juntamente com o pai, à Delegacia de Polícia para dar explicações.