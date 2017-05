O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 28/04/2017 | 19h08 Atualizada em





Foto: Reprodução / Jaqueline Tkac/Arte

Confira os eventos neste fim de semana em Joinville e região:



SÁBADO



Animaneco no Mercado Municipal

Quando: sábado, das 10 às 15 horas.

Onde: Mercado Municipal de Joinville.

Quanto: gratuito.



Confira a programação completa do Animaneco - 1º Festival de Bonecos de Joinville



Dia Internacional da Dança, com cinco espetáculos do Galpão de Dança: P.I.N.A., Sobre o Olhar do Outro, Divertissement, Folhas Secas e Sala Escura.

Quando: sábado, às 14, 16, 18, 19 e 20 horas.

Onde: Scar - Jaraguá do Sul.

Quanto: R$5.



Projeto Comunidade na Dança no Itinga

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Amorabi - Joinville.

Quanto: gratuito.

Animaneco e Projeto Casa Brazuca na Casa 97

Quando: sábado, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita até as 23 horas. Após este horário, o ingresso é R$ 15 – ou R$ 10 para quem tiver o nome na lista. Para confirmar a presença e ganhar o desconto, é só acessar o evento Projeto Casa Brazuca no Facebook.



DOMINGO



Rua do Lazer, com voleibol e aulão de lambafit

Quando: domigo, das 9 às 12 horas

Onde: avenida Hermann Lepper, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Espetáculo Som na Caixa - Entre vibrações, tempos e lugares

Quando: domingo, às 16 horas.

Onde: Amorabi - Joinville.

Quanto: gratuito.



Contação de Histórias na Casa Iririú

Quando: domingo, às 19 horas.

Onde: Casa Iririú - Joinville.

Quanto: R$10. Crianças com menos de três anos de idade não pagam.



Show beneficente Rockão, com cinco bandas

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: Palácio Snooker Pub - Joinville.



Flashback do Alvorada

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: Sociedade Esportiva e Recreativa Alvorada - Joinville.

Quanto: os ingressos podem ser comprados na secretaria do Alvorada, na Joyce Modas ou no QBurgão Lanches e custam R$20 para homens e R$ 10 para mulheres. Na hora, os ingressos ficam mais caro.



SÁBADO E DOMINGO



Atrações infantis no Shopping Mueller: oficinas de brinquedos, contação de histórias, brincadeiras cantadas, cantigas e cirandas de roda, apresentações de teatro e musicalização.

Quando: sábado e domingo, das 15 às 20 horas.

Onde: Piso Térreo - em frente à loja Marisa - Joinville.

Quanto: gratuito.



Esboço de Memórias, com Letícia Souza e Rodrigo Ascenção

Quando: sábado e domingo, às 20 horas.

Onde: Art Fitness Studio Sabrina Lermen - rua Itaiópolis 257, América, Joinville.

Quanto: gratuito. A retirada de ingressos deve ser feita uma hora antes do espetáculo. O limite é de 50 espectadores por apresentação.