Ministério Público quer barrar leis que extinguem Fundo Municipal de Cultura de Jaraguá do Sul 

Impasse 06/04/2017 | 11h46 Atualizada em







A 6ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) renovou as esperanças dos agentes culturais de Jaraguá ao acatar a mobilização de um grupo deles e entrar com uma ação civil pública pedindo a anulação das leis que extinguem o Fundo Municipal de Cultura da cidade.



Como a greve afeta a rotina dos moradores

Leia as últimas notícias sobre Jaraguá do Sul e região no AN.com.br

Cinco projetos do pacote econômico são aprovados na Câmara de Vereadores

Justiça determina que servidores voltem ao trabalho em Jaraguá do Sul



Em fevereiro, a Prefeitura cancelou o edital do programa e, em março, conseguiu junto a Câmara de Vereadores que seus recursos fossem direcionados a outras áreas. Esse valor,em torno de R$ 1,7 milhão, deve ser bloqueado até o fim do processo, requer a ação do Ministério Público.



O órgão argumenta que a Lei Orgânica do Município(LOM), o Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura - com vigência de dez anos - impedem a extinção do fundo, além de que houve desvio de finalidade quando o governo municipal resolveu usar o dinheiro em áreas que não a cultura. A ação civil pública está na mesa de Candida Brugnoli, juíza da Varada Fazenda Pública de Jaraguá. A Prefeitura ainda não se manifestou sobre o caso.