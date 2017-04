Menino de 6 anos comove policiais com gesto e ganha presente de Páscoa em Jaraguá do Sul

Páscoa 14/04/2017 | 16h40 Atualizada em

Esta Sexta-feira Santa vai ficar eternizada com muito carinho na memória de três moradores de Jaraguá do Sul: o cabo Odair e o soldado Scaravonatto, da Polícia Militar, e o pequeno Brendon, de apenas seis anos.

Os dois policiais faziam rondas de rotina na região central da cidade quando tiveram uma grata surpresa ao parar a viatura no semáforo localizado no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Angelo Schiochet. Um menino se aproximou da janela do carro com dois caquis e ofereceu aos policiais. Ao perceberem que a criança estava acompanhando a mãe, que vendia tangerinas e caquis na sinaleira, os policiais se ofereceram para comprar as frutas. Foi quando o menino, chamado Brendon, disse que não era necessário, que os caquis eram um presente.

— Ele nos desejou feliz Páscoa e um bom trabalho. Ficamos comovidos com a atitude dele. Quando vimos que a mãe estava ao lado, vendendo frutas, imaginamos a situação difícil que devem estar vivendo e nos oferecemos para pagar. Mas ele teve a iniciativa de nos presentear, desejar feliz Páscoa e um bom trabalho — conta emocionado o cabo Odair, que tem um filho com a mesma idade de Brendo e atua há 15 anos como policial em Jaraguá do Sul.

Comovidos com a situação, os policiais pararam no mercado mais próximo para comprar um ovo de Páscoa e retribuir o presente de Brendon. Tiveram o cuidado de escolher um chocolate que fosse acompanhado de um brinquedo.

— A grande atitude foi a dele, não a nossa. Nós só queríamos deixar a Páscoa daquela família mais feliz. Pedimos para que a mãe fizesse a foto para marcar o momento — acrescenta o cabo.

A foto foi enviada para um grupo de WhatsApp do 14º Batalhão. A partir dali, a história começou a ser compartilhada por diversas pessoas em diferentes redes sociais.

— Ficamos surpresos com tanta repercussão. Mas gostaria de destacar que o gesto nobre foi o dele. O que fizemos foi apenas algo natural, que todos deveriam fazer um dia. Na situação em que o País está hoje, ver um menino, acompanhando a mãe, que tenta sustentar a família vendendo frutas, ter uma atitude assim, nos deixou emocionados.