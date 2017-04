Jaraguá do Sul e Corupá estão entre os oito municípios de SC que devem fazer revisão eleitoral

Cadastro 19/04/2017 | 18h09 Atualizada em

Eleitores de oito municípios de Santa Catarina terão de agendar um horário no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para fazer a revisão eleitoral. Entre os municípios convocados estão Jaraguá do Sul e Corupá. Os outros são Brusque, Guabiruba, Botuverá, Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú. O processo de revisão, segundo o TRE, acontecerá até o dia 7 de dezembro.







Em Joinville, cadastro biométrico foi realizado no ano passado Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

O eleitor que não comparecer terá o título eleitoral cancelado.Em alguns desses municípios, o cadastramento já vinha sendo realizado ordinariamente. É o caso de Jaraguá do Sul que tem, até agora, o maior número de eleitorado cadastrado biometricamente (13,14%). Camboriú conta com 11,58% dos eleitores biometrizados, seguido de Balneário Camboriú, com 10,44%, e Botuverá, com 10,22%.



Já Corupá e Brusque seguem com 9,47% e 9,16% dos eleitores cadastrados, respectivamente Guabiruba conta com 6,60% e Itajaí, que começou a realizar a biometria junto com o procedimento de revisão, tem apenas 0,91% dos eleitores cadastrados.



O cartório eleitoral de Jaraguá do Sul registrou, na terça-feira (18), 273 atendimentos. Já em Itajaí e Balneário Camboriú, 143 eleitores foram atendidos em cada cartório. Por sua vez, o cartório de Brusque atendeu a 110 eleitores.

— Nós orientamos os eleitores a procurarem o cartório com antecedência e fazer seu agendamento pelo site do Tribunal, ou por meio de ligação telefônica para o cartório, para agilizar o atendimento e evitar filas — acrescentou o chefe da 56ª zona eleitoral (Balneário Camboriú), Leonardo Marcelino de Godoy.



O número de agendamentos ainda não é o esperado. Em média, nos cartórios desses oito municípios, na terça-feira (18), foram agendados 80 eleitores. Com exceção de Brusque, que, para o dia de ontem, só teve 21 agendamentos.



— Quem faz o agendamento é atendido no horário e quem vem para o cartório sem agendar acaba tendo que esperar em média meia hora para ser atendido — destacou a chefe de cartório da 87ª zona eleitoral (Jaraguá do Sul), Walana de Azevedo Souza.



A revisão do eleitorado é um procedimento realizado para confirmação dos eleitores que têm efetivamente vínculo com o município. Nesses oito municípios, os eleitores terão suas digitais e foto colhidas para o cadastramento biométrico. Para realizar o procedimento, é necessário que o eleitor leve documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e certidão de quitação eleitoral – para os homens maiores de 18 anos e que vão fazer o primeiro título.



A biometria é um método tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio de suas impressões digitais, que são únicas. Na Justiça Eleitoral, o cadastro biométrico é utilizado para tornar as eleições ainda mais seguras e prevenir fraudes.