Homem morre em acidente na SC-108 em Guaramirim

Um homem morreu em um grave acidente registrado no fim da tarde de segunda-feira em Guaramirim, Norte de SC. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim, uma carreta com placas de São Paulo e um carro com placas de Jaraguá do Sul bateram de frente. A colisão ocorreu na SC-108, no bairro Barro Branco.



O motorista do Gol, um jovem de 24 anos, morreu no local. Os bombeiros não divulgaram a identidade da vítima, apenas as iniciais C.H.P. Uma ambulância e um caminhão de resgate foram deslocados para a ocorrência. O motorista do caminhão permaneceu no local e não se feriu.