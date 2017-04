Briga por vaga de estacionamento termina em agressão em Jaraguá 

Ocorrência 15/04/2017 | 10h57 Atualizada em

A Polícia Militar teve que ser acionada por causa de uma briga em Jaraguá do Sul. O motivo foi uma vaga de estacionamento na rua Eurico Duwe, bairro Rio da Luz. A ocorrência de vias de fato e lesão corporal foi registrada por volta das 17h15.



Os dois envolvidos disseram à polícia que discutiram por causa de uma vaga de estacionamento em um residencial. Após a discussão, um deles deu um tapa no rosto do outro, que acabou revidando com socos.



Os dois decidiram representar um contra o outro diante da PM. Um boletim de ocorrência foi gerado e assinado pelos dois, que foram liberados.