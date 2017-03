Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul se manifesta após operação em frigorífico

Operação Carne Fraca 21/03/2017 | 10h46

A Prefeitura de Jaraguá do Sul se manifestou sobre a Operação Carne Fraca, que nesta segunda-feira começou as buscas por irregularidades na Peccin Agro Industrial. Auditoria vai examinar processo de produção de salsichas, presuntos e linguiças – produtos fabricados pela empresa no local. A análise sai em até 20 dias.



De acordo com a gerente de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Nilceane Junckes Costa, o município não tem responsabilidade de fiscalizar o parque fabril localizado no bairro Santa Luzia, que, segundo ela, cabem ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem o Serviço de Inspeção Federal.



A gerente explica que a Vigilância Sanitária é responsável pela fiscalização do transporte e comércio de produtos de origem animal e produtos de origem vegetal.



— Caso houver denúncia sobre o transporte em condições adversas, de má conservação, armazenamento inadequado ou venda de produtos fora do prazo de validade, aí sim, a fiscalização compete à Vigilância Sanitária.



No caso da Operação Carne Fraca, o que poderá acontecer é a retirada de produtos à venda em estabelecimentos comerciais. Para isso, será necessária a comunicação do Ministério da Agricultura à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que haja o recolhimento.



— A Anvisa informa os municípios para que façam o recolhimento de determinados produtos, embora a responsabilidade ainda seja de quem produziu os alimentos —, explica, reforçando que nenhuma medida neste sentido chegou ao conhecimento da Vigilância Sanitária local.



Já o secretário de Agricultura de Jaraguá do Sul, Daniel Peach, informa que não há detalhes sobre o movimento econômico gerado pelo frigorífico alvo das investigações, tampouco do número de funcionários da unidade, uma vez que todo o processo de fiscalização cabe aos órgãos federais.



— Até porque, esta unidade não possui abatedouro, apenas processa alimentos à base de carne suína —, comentou, acrescentando que em Jaraguá do Sul existem dois abatedouros, sendo um de bovinos e outro de suínos, e um de abate de peixes, que possui o Serviço de Inspeção Municipal.



Em relação ao consumidor, a Vigilância orienta que deve-se verificar a validade do produto, a temperatura (se está congelado) e conferir se há o sele de inspeção federal ou estadual ou municipal.