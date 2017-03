Três veículos clonados são apreendidos em Araquari, Norte de Santa Catarina

Segurança 14/03/2017 | 11h24

Uma quadrilha que fazia a clonagem de veículos foi detida na tarde desta segunda-feira. A ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, ocorreu por volta das 17h30 no km 73 da BR-101, em Araquari, região Norte de Santa Catarina.



Segundo informações da PRF, a prisão foi deflagrada após intenso trabalho de mapeamento da quadrilha que atuava no estado do Paraná. Durante a ação, foram presos quatro homens e recuperados três carros clonados: um veículo modelo Cruze roubado em Campo Largo/PR; modelo Santa Fé subtraído em Curitiba/PR e um Golf roubado em São Paulo/SP.



Além disso, um quarto veículo que fazia a escolta, três Certificados de Licenciamento Veicular (CRLV) e duas Carteiras de Habilitação (CNH) falsificadas também foram apreendidas.



Os carros estavam circulando com placas de outros veículos de mesmas características. Eles seguiam no sentido Sul da rodovia, escoltados por um Jetta. Segundo um dos envolvidos, os veículos seriam revendidos na região de Itajaí.

Os quatro homens, com idades de 24, 26, 31 e 42 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Araquari, onde vão responder por associação criminosa, receptação, adulteração de veículo automotor e uso de documento falso.