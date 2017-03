Temporal volta a causar alagamentos em Jaraguá do Sul

Clima 05/03/2017 | 17h57

Chuva em Jaraguá do Sul, no bairro Três Rios do Norte

Depois de um temporal em regiões isoladas durante a tarde, Jaraguá do Sul voltou a registrar alagamentos na tarde deste domingo. Pelo menos três bairros foram atingidos.



No bairro Santo Antônio, a água que tomou conta das ruas chegou a entrar em algumas casas. O diretor da Defesa Civil da cidade, Hideraldo Colle informou que o presidente da associação de moradores da região solicitou um caminhão-pipa para ajudar na limpeza do local nesta segunda-feira.

Já no bairro São João, um rio transbordou e atingiu várias ruas, assim como no bairro Três Rios do Norte.

Na sexta-feira, a cidade já tinha sido afetada por cheias que causaram transtornos em cinco bairros. No domingo, a Defesa Civil tinha acabado de fazer a limpeza em uma ponte quando soube da nova cheia.









Bairro Três Rios do Norte. Foto: André Buzzi/RBS TV