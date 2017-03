Servidores de Jaraguá do Sul protestam em frente à Prefeitura

Greve 06/03/2017 | 11h02



Mudanças



Entre as propostas enviadas pelo Executivo que são contestadas pelos servidores estão o corte de pagamento de FGTS para temporários, extinção da gratificação para agentes do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), revisão da progressão salarial e redução do benefício dos triênios e do vale-refeição. As medidas economizariam R$ 20 milhões, segundo a Prefeitura.

Os servidores deestão desde às 7h30 em frente à Prefeitura, em uma manifestação contra o pacote de ações proposto pelo prefeito Antídio Lunelli, para contenção de gastos. Segundo os manifestantes, os cortes "ferem os direitos e benefícios dos servidores."Segundo o presidente do sindicato, Luiz Cezar Schorner, uma estimativa extraoficicial é de que 2.500 servidores estariam em greve, dos 4 mil que a cidade tem hoje.O grupo deve permanecer em frenre à Prefeitura até umas 11h30, depois começam a se espalhar para o ato acontecer em outros pontos. Eles devem continuar a greve até que a situação se resolva. Na terça-feira, haverá sessão ordinária na Câmara de Vereadore, onde outros projetos podem ir à votação.