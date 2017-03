Serviços serão afetados por greve em Jaraguá do Sul

Greve 05/03/2017 | 15h59 Atualizada em

Os servidores públicos municipais deentram em greve a partir desta segunda-feira. Os funcionários públicos exigem que o prefeito Antídio Lunelli retire integralmente o pacote de projetos de cortes da Câmara de Vereadores e abra negociação.Na educação, a maioria das crianças que frequentam o ensino fundamental e os centros de educação infantil (CEI) foi informada na sexta-feira sobre as alterações no atendimento ou ausência dos servidores em sala de aula. Segundo previsão da Secretaria de Educação, dos 29 CEIs, 16 estarão sem atendimento. Outros atuarão em horário reduzido. A maioria das 31 escolas atenderá com redução no número de professores.Na saúde, a orientação é que os pacientes com consultas agendadas para hoje compareçam. Se o profissional da saúde estiver ausente, há a possibilidade de o paciente remarcar o atendimento. A unidade vai considerar como falta caso o paciente não compareça. Se a unidade da saúde estiver fechada, a pessoa será informada sobre a remarcação de consulta ou exame quando o serviço na unidade for retomado.Nos demais setores da Prefeitura, ainda não há uma estimativa do impacto que causará a greve dos servidores.Entre as propostas enviadas pelo Executivo que são contestadas pelos servidores estão o corte de pagamento de FGTS para temporários, extinção da gratificação para agentes do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), revisão da progressão salarial e redução do benefício dos triênios e do vale-refeição. As medidas economizariam R$ 20 milhões, segundo a Prefeitura.Confira como fica o funcionamento dos CEIs com a greve em Jaraguá do Sul: