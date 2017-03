Prefeitura retira da Câmara dois projetos para contenção de gastos em Jaraguá

Legislativo 17/03/2017 | 19h06 Atualizada em

O prefeito Antídio Lunelli (PMDB) decidiu retirar dois projetos de lei complementar que tramitavam na Câmara de Vereadores e faziam parte do pacote de ações para reduzir custos da Prefeitura de Jaraguá do Sul. O PLC 8 e o PLC 10, que previam o fim da progressão salarial e a redução do triênio para 3%, respectivamente, são considerados pelo Executivo aqueles que mais impactariam no plano de carreira do servidor municipal.



Leia as últimas notícias sobre Jaraguá do Sul e região no AN.com.br



A decisão foi tomada na tarde desta sexta-feira após negociações e conversas entre vereadores da base aliada e a administração municipal. Em nota, a Prefeitura informa que aguarda com expectativa o fim do movimento grevista e a retomada dos serviços públicos para o bem de toda a comunidade. O Executivo ainda afirma que os servidores que aderiram à paralisação terão o desconto na folha de pagamento dos dias não trabalhados.



Projeto prevê o fim do repasse de recursos ao Fundo de Cultura



A Prefeitura ainda esclareceu que os professores que trabalham com alunos de quatro anos até o 9º ano do ensino fundamental não terão o desconto porque o município deve respeitar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê o direito do aluno de ter 200 dias letivos ou 800 horas por ano. Esses profissionais terão, obrigatoriamente, que repor todas as aulas no meio do ano, quando estava previsto o recesso escolar.



Juíza anula sessão extraordinária da Câmara de Vereadores



A reportagem de AN tentou entrar em contato o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul (Sinsep), Luiz Cézar Schoerner, mas não conseguiu. A categoria marcou uma assembleia geral para às 18h30 desta sexta-feira para avaliar a 2ª semana de greve e planejar a próxima semana.



Liminar determina restabelecimento dos serviços de saúde, educação e assistência social em Jaraguá



Outros projetos ainda em tramitação



Seis projetos encaminhados pelo prefeito para contenção de gastos entraram na pauta da sessão da última quinta-feira na Câmara de Vereadores, mas nenhum deles foi à votação porque dois vereadores pediram vista - mais tempo para analisar - e adiaram a decisão.



Quando a pauta do dia foi iniciada, o vereador Celestino Klinkoski (PP) pediu vista ao projeto de lei complementar 6/2017 que retira a gratificação dos profissionais do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF).



Os projetos 3/2017 - dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos - e 5/2017 - extingue o FGTS para professores temporários - já haviam sido aprovados em primeira votação na sessão da última terça-feira, mas precisavam passar por uma segunda votação. No entanto, receberam pedido de vista do vereador Arlindo Rincos (PSD).



O parlamentar também pediu vista para o projeto de lei ordinária 26/2017, que altera o sistema de auxílio refeição para servidores públicos, e para os projetos de lei ordinária 35/2017 e 36/2017, que determinam o fim do Fundo Municipal da Cultura. Os seis projetos devem voltar à pauta na sessão da próxima terça-feira, às 15h30.