Passeio ciclístico reúne mais de 600 pessoas neste domingo em Joinville

Esporte 12/03/2017 | 19h07

Famílias se misturaram aos atletas profissionais e amadores neste domingo em Joinville. Durante toda a manhã mais de 600 pessoas se dedicaram a percorrer algumas ruas da zona Leste da cidade de bicicleta. O passeio ciclístico também faz parte da Copa Tupy para Todos – categoria amadores – e o 50º Circuito Boa Vista Tupy de Ciclismo – categoria profissional.



Para este ano a 5ª Copa Tupy para Amadores bateu recorde de participantes: foram mais de cem inscritos. Os atletas percorreram 11 quilômetros pelas ruas Helmuth Fallgatter, Aubé, Hermann Lepper, Wittich Freitag, Papa João XXIII, Xavier Arp e, novamente, Helmuth Fallgatter. Os primeiros colocados nas diversas categorias por faixa etária receberam troféu e bicicletas como prêmio.



Andar 77 quilômetros mantendo uma média superior a 40 quilômetros por hora e alcançado piques de mais de 70 km é um feito surpreendente para quem não vivencia provas de ciclismo. É em alta velocidade que os ciclistas encaram o calor para alcançar o lugar mais alto do pódio.



O campeão deste ano da principal categoria, a Elite, foi Fábio Dalamaria, da Só Pedal, de Curitiba - equipe vencedora do Circuito. Fábio estava muito animado com conquista.



— Esta foi a prova de estrada mais importante que já venci — destacou o atleta que chegou bem à frente dos demais competidores.



O circuito



O Circuito Boa Vista de Ciclismo – que chegou à 50ª edição - foi disputado pela primeira vez em 1962, teve um período de interrupção de 1978 a 1983 e retornou em 1984 com o patrocínio da Tupy. A prova faz parte do ranking nacional de ciclismo e está no calendário mundial. É promovida pela Tupy, organizada pela Federação Catarinense de Ciclismo e tem o apoio da Termotécnica e da Coopertupy.



Resultado circuito profissional



Elite

1º lugar: Fábio Pereira Dalamaria

2º lugar: Rafael da Silva Safadi

3º lugar: Joel Cândido Prado Júnior



Master Open

1º lugar: Adriano Martins dos Santos

2º lugar: Evanio Zimmermann

3º lugar: Raphael Murara



Sub 30

1º lugar: Fábio Augusto Dasenbrock

2º lugar: Thiago Demarchi

3º lugar: Diego Mendes