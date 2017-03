Mulher é morta a facadas em Jaraguá do Sul e ex-marido é encontrado enforcado

Segurança 27/03/2017 | 10h08

Uma mulher foi morta a facadas em Jaraguá do Sul, Norte de Santa Catarina. O homicídio foi registrado por volta das 21 horas de domingo no bairro Tifa Martins.



Na manhã desta segunda-feira, policiais encontraram o ex-marido de Roseli Aparecida dos Santos Machado, principal suspeito do crime, enforcado numa árvore.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Segundo informações da Polícia Militar, Roseli foi atingida por vários golpes de faca e morreu dentro de casa. A arma utilizada no crime foi encontrada suja de sangue no veículo de seu ex-marido. A PM localizou o homem morto após fazer rondas na região e receber a informação de que ele havia entrado na mata próximo à sua residência.



A Polícia Civil investigará os dois casos.