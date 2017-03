Mulher é hospitalizada em estado grave após acidente de moto em Jaraguá do Sul

Trânsito 14/03/2017 | 08h25

Um mulher ficou gravemente ferida na noite desta segunda-feira, após colidir frontalmente a moto em que pilotava em um carro. Conforme informações dos Bombeiros Voluntários, o acidente ocorreu por volta das 19h20 na BR-280, próximo a entrada da Católica de Santa Catarina, no bairro Rau em Jaraguá do Sul.



A vítima, de 42 anos, foi atendida pela equipe dos bombeiros e pelo SAMU, que prestaram os primeiros atendimentos no local. Ela estava com várias fraturas pelo corpo, principalmente nos membros inferiores. A mulher foi encaminhada ao Hospital São José de Jaraguá do Sul.