Incêndio destrói prédio comercial em Jaraguá do Sul

Fogo 30/03/2017 | 08h56

Um incêndio de grandes proporções destruiu um prédio comercial no Centro de Jaraguá do Sul. De acordo com os Bombeiros Voluntários, o fato ocorreu na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, por volta da 1h30 desta quinta-feira.



Ainda segundo os bombeiros, o prédio de dois andares tinha 900 metros quadrados e foi totalmente consumido pelas chamas. A corporação utilizou 45 mil litros de água para apagar as chamas. A ação contou com o trabalho de 11 homens, 4 caminhões e uma ambulância.



Um homem de 72 anos dono da construção estava no local, mas não se feriu. Ele foi encaminhado ao Hospital São José de Jaraguá em estado de choque e muito abalado com a situação. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.