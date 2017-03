Violência 01/03/2017 | 08h50

Por volta das 22h30 desta terça-feira um homem, de 33 anos, foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Conforme informações dos Bombeiros Voluntários, o crime ocorreu na rua Georg Niemann, no bairro Baependi, em Jaraguá do Sul.



Ainda de acordo com os Bombeiros, após uma briga a vítima foi alvejada com um tiro nas costas. O homem foi atendido pelo SAMU no local e encaminhado para o Hospital São José de Jaraguá em estado estável.