Homem sofre ataque de abelhas no bairro Itinga, em Araquari

Acidente 07/03/2017 | 09h03

Um homem de 25 anos foi atacado por um enxame de abelhas no início da tarde desta segunda-feira. Segundo os Bombeiros Militares, o incidente ocorreu na rua Olimpio Lazzaris, bairro Itinga, em Araquari.



Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima estava roçando o mato quando foi surpreendido por um enxame. Ele levou aproximadamente 150 picadas e foi encaminhado estável para o PA Sul de Joinville. Ele não era alérgico.



Este é o terceiro caso no ano em Araquari, conforme os bombeiros. A última ocorrência aconteceu há algumas semanas, quando um cavalo morreu por picadas de abelha após o dono ir ao encontro de um enxame.