Trânsito 20/03/2017 | 10h26

Um motocilista morreu na manhã desta segunda-feira após acidente com ônibus em Jaraguá do Sul. Segundo os bombeiros de Jaraguá, a colisão entre os dois veículos ocorreu por volta das 8 horas, na rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, bairro Vila Nova. próximo ao Fórum da cidade.



O homem de 48 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade dele não foi informada pelos bombeiros.



