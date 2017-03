Segurança 31/03/2017 | 08h58 Atualizada em

Um homem foi morto por volta das 22 horas desta quinta-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Júpiter, no bairro Jardim Paraíso, zona Norte de Joinville.



A vítima foi alvejada por disparos de arma de foco na cabeça e nas costas. Um homem foi visto fugindo a pé do local. A polícia ainda prendeu nenhum suspeito para o crime. Até a publicação desta matéria, a identidade da vítima não foi confirmada.