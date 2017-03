Funcionários públicos lotam Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul em protesto contra projeto

Portal Jaraguá 01/03/2017 | 18h02

Mais uma vez, os servidores públicos municipais lotaram a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Eles aguardavam pela votação dos projetos que afetariam a categoria. Mas nenhum deles foi votado na sessão desta quarta-feira.



Entre as propostas enviadas pelo Executivo estão o corte de pagamento de FGTS para temporários, extinção da gratificação para agentes do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), revisão da progressão salarial e redução do benefício dos triênios e do vale-refeição. Medidas que economizariam aproximadamente R$ 20 milhões de reais no mandato, segundo o secretário de Administração, Argos Burgardt.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



O presidente da Câmara, Pedro Garcia (PMDB) afirmou que os projetos não foram votados porque tinham passado pelas comissões minutos antes da sessão e a pauta do dia havia sido montada pela manhã.



Aproximadamente 500 servidores foram até a Câmara. Mas apenas 130 puderam entrar. O Legislativo limitou o acesso por segurança. Daqui a pouco, às 18h30, a categoria vota se haverá greve geral.