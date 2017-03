Funcionários de frigorífico de Jaraguá do Sul protestam contra interdição da empresa

Operação Carne Fraca 23/03/2017 | 10h32

Colaboradores e familiares da empresa Peccin Agro Industrial, no bairro Santa Luzia, em Jaraguá do Sul, se reuniram em frente aos portões do frigorífico na manhã desta quinta-feira para uma manifestação. Os trabalhadores protestam contra a interdição do local, que os impossibilita de exercer suas funções e receber o salário, já que as contas da fábrica estão bloqueadas.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br





Organizada de maneira colaborativa pelos funcionários da Peccin, a manifestação iniciou por volta das 8h30. Eles seguravam cartazes e apitos e pediam "justiça sim, desemprego não". Estima-se que cerca de 60 funcionários do frigorífico compareceram no local.



A empresa frigorífica de Jaraguá do Sul é uma das investigadas na operação Carne Fraca deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira, 17 de março.