Funcionários da Peccin Agro Industrial são demitidos em Jaraguá do Sul

Operação Carne Fraca 27/03/2017 | 14h03

Funcionários do frigorífico Peccin Agro Industrial de Jaraguá do Sul,investigada na Operação Carne Fraca, foram demitidos na manhã desta segunda-feira. De acordo com Valcir Braga Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação de Jaraguá do Sul e Região (STIAJS), o órgão recebeu a informação das demissões nesta sexta-feira.



— Vamos fazer uma reunião com os funcionários e representantes do nosso jurídico na tarde desta segunda-feira para analisar e orientar aos colaboradores quais serão os próximos passos — afirmou.



Segundo Jonatas Martins da Silva, funcionário da Peccin, dos quase 260 trabalhadores (entre diretos e indiretos) a empresa irá manter apenas algumas pessoas para prosseguir com o pagamento das rescisões e a manutenção do local.



— Como a empresa está com as contas bloqueadas, essa foi alternativa encontrada para que os funcionários não ficassem sem receber. Com a rescisão, eles poderão dar entrada no seguro desemprego e sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) — explicou.



A empresa Peccin é suspeita de adulterar a produção de embutidos. Salsichas e presuntos termoprocessados, bem como linguiças frescais — aquelas de churrasco — eram produzidas pelo frigorífico para a marca Italli Alimentos (própria da empresa) e várias outras do mercado. A PF investiga se a empresa utilizou ingredientes de origem duvidosa e ácido ascórbico na fabricação dos produtos.



O que é a operação



A Operação Carne Fraca, deflagrada em Santa Catarina e mais seis Estados do País, busca desmantelar uma organização criminosa que receberia propinas pagas por executivos ou diretores de empresas do agronegócio para aliviar a fiscalização sanitária dos produtos. Isso resultava produtos alimentícios adulterados, impróprios para o consumo humano, circulando nos mercados interno e externo.



A organização seria liderada por fiscais que ocupam cargos de chefia e administração da superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Paraná. Mais de 30 pessoas jurídicas são investigadas e duas das maiores empresas do ramo – o frigorífico JBS que detém, entre outras marcas, Friboi, Seara e Swift e a BRF Brasil que controla a Sadia e Perdigão - estão sendo investigadas por envolvimento no esquema.



