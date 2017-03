Diretor da Peccin Agro Industrial é transferido de Joinville para Curitiba

Operação Carne Fraca 22/03/2017 | 13h37

O diretor do frigorífico Peccin Agro Industrial de Jaraguá do Sul realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Joinville. A avaliação ocorreu por volta das 10 horas desta quarta-feira. A empresa é suspeita de ser uma das participantes na operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última sexta feira, 17 de março.



De acordo com Alessandro Vieira, delegado da Polícia Federal na cidade, Normelio Peccin Filho estava detido preventivamente no Presídio Regional de Joinville. Uma equipe da PF foi buscá-lo no local.



— O suspeito passou pelo exame e agora será encaminhado à Polícia Federal de Curitiba — afirmou.



Essa avalição foi executada pelo legista do IML. O exame faz parte do procedimento em caso de detenção ou transferências prisionais. O diretor do frigorífico deve permanecer detido na Superintendência Regional no Paraná ao longo dessa semana.



Começa a busca por evidências de irregularidades em empresa de Jaraguá do Sul



A empresa Peccin é suspeita de adulterar a produção de embutidos. Salsichas e presuntos termoprocessados, bem como linguiças frescais — aquelas de churrasco — eram produzidas pelo frigorífico para a marca Italli Alimentos (própria da empresa) e várias outras do mercado. A PF investiga se a empresa utilizou ingredientes de origem duvidosa e ácido ascórbico na fabricação dos produtos.



A Peccin foi procurada diversas vezes pela reportagem para falar sobre o caso, mas até o momento a empresa não quis se pronunciar. Ainda de acordo com o delegado Alessandro da PF, o advogado de defesa da parte deve ser apresentado à regional de Curitiba nos próximos dias.



O que é a operação



A Operação Carne Fraca, deflagrada em Santa Catarina e mais seis Estados do País, busca desmantelar uma organização criminosa que receberia propinas pagas por executivos ou diretores de empresas do agronegócio para aliviar a fiscalização sanitária dos produtos. Isso resultava produtos alimentícios adulterados, impróprios para o consumo humano, circulando nos mercados interno e externo.



A organização seria liderada por fiscais que ocupam cargos de chefia e administração da superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Paraná. Mais de 30 pessoas jurídicas são investigadas e duas das maiores empresas do ramo – o frigorífico JBS que detém, entre outras marcas, Friboi, Seara e Swift e a BRF Brasil que controla a Sadia e Perdigão - estão sendo investigadas por envolvimento no esquema.