Confira como ficam os serviços nas escolas e CEIs de Jaraguá do Sul com a greve dos servidores

Greve 05/03/2017 | 15h59

Confira como fica o funcionamento dos CEIs com a greve em Jaraguá do Sul de Carolina Wanzuita



Confira como fica o funcionamento das escolas com a greve em Jaraguá do Sul:

deConfira como fica o funcionamento das escolas com a greve em Jaraguá do Sul:

Os servidores públicos municipais deentram em greve a partir desta segunda-feira. Os funcionários públicos exigem que o prefeito Antídio Lunelli retire integralmente o pacote de projetos de cortes da Câmara de Vereadores e abra negociação.Entre as propostas enviadas pelo Executivo estão o corte de pagamento de FGTS para temporários, extinção da gratificação para agentes do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), revisão da progressão salarial e redução do benefício dos triênios e do vale-refeição. Medidas que economizariam aproximadamente R$ 20 milhões de reais no mandato, segundo o secretário de Administração, Argos Burgardt.Com a decisão de parar as atividades, apenas alguns serviços de saúde devem ser mantidos nesta semana. Na educação, a maioria das crianças que frequentam o Ensino Fundamental e os Centros de Educação Infantil já foram informadas na última sexta-feira sobre as alterações no atendimento ou ausência dos servidores em sala de aula.Da planilha enviada previamente pela Secretaria de Educação , dos 29 CEIs da cidade, 16 estarão sem atendimento. Outros atuarão em horário reduzido. Das 31 escolas, a maioria atenderá em cronograma especial enviado aos alunos pela escola, com redução no número de professores.Na saúde, a orientação é que os pacientes com consultas agendadas para o dia 6 de março compareçam ao local e horário marcados. Se o profissional da saúde estiver ausente, há a possibilidade do paciente remarcar o atendimento. A unidade vai considerar como falta caso o paciente não compareça ao local.Se a unidade da saúde estiver fechada, a pessoa será informada sobre a remarcação de consulta ou exame quando o serviço na unidade for retomado. Nos demais setores da Prefeitura, ainda não há uma estimativa do impacto que causará a greve dos servidores.Confira como fica o funcionamento dos CEIs com a greve em Jaraguá do Sul:IV>