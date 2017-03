Cinthia Raasch: Jaraguá teve média de quase quatro furtos por dia em 2016

Portal Jaraguá 01/03/2017 | 08h01

O crime mais registrado no ano passado em Jaraguá do Sul foi o de furto. Foram 1.351 casos. Esse número inclui todo tipo de furto, como o de veículos, ao comércio e a residências. De 2015 para 2016, houve acréscimo de 7,4% nessas ocorrências. A quantidade do ano passado representa uma média de quase quatro casos por dia. Só de veículos, foram 185 registros. Mas nesse item houve redução. No anterior, foram 200 furtos de veículos na cidade.



Drogas



Ainda entre as ocorrências mais registradas em 2016 em Jaraguá, estão os casos relacionados a entorpecentes. Foram 177 ocorrências de posse de drogas e 70 de tráfico. Os dois índices recuaram de um ano para o outro. Os dados foram divulgados há poucos dias pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.



Cortes em discussão



Hoje, o embate entre servidores e administração municipal de Jaraguá do Sul volta com força. Com todo mundo de volta à cena depois do Carnaval, os funcionários prometem brigar para que não percam benefícios, e a Prefeitura deve manter a postura de corte. O que mais preocupa é o vale-refeição.



Salário do presidente



Em meio à discussão sobre onde enxugar despesas, pontos de questionamento são levantados por todos os lados. Servidores afirmam que os cortes deveriam ser nos comissionados. A Prefeitura diz que não tem mais de onde tirar. Pois nesta terça-feira, provavelmente para pôr lenha nessa fogueira, circulou pelas redes sociais uma imagem com os vencimentos do presidente do Sinsep, o sindicato que representa os servidores, Luiz Cezar Schorner. O valor fotografado do Portal da Transparência era de mais de R$ 12 mil, mas o sindicato esclareceu que o montante era referente ao salário de dezembro e ao 13º. Luiz Cezar é professor de ensino fundamental, licenciado para exercício do mandato de presidente no Sinsep. Schorner afirma que, com as vantagens de carreira previstas em lei, a remuneração líquida é de aproximadamente de R$ 4.900 por mês.



Vaga para o namorado



Outro salário comentado por aí foi do namorado de integrante do primeiro escalão da Prefeitura. O namorado ocupava função comissionada no Samae desde o início do mês, com salário de R$ 5.760. Segundo a assessoria, o comissionado pediu exoneração na sexta.



Ajuda para o Santo Antônio



Na última sexta-feira, o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso (PSDB), participou de reunião com o prefeito de Guaramirim, Luis Chiodini (PP); a secretária municipal de Saúde, Ivone Kinas; o vereador Gerson Peixer (PSDB) e outras autoridades. O município pede ajuda do Estado para reestruturar o Hospital Santo Antônio. A unidade passa por uma séria crise financeira. Dr. Vicente afirmou que a secretaria atenderá prontamente à solicitação. "Nós faremos uma análise quanto à legalidade do processo, mas vemos com bons olhos essa vontade da comunidade para reordenar o hospital". Segundo o secretário, um funcionário do Estado será encaminhado para auxiliar nas questões jurídica e institucional.