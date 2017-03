Cinthia Raasch: Câmara de Vereadores adia votações em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 04/03/2017 | 08h04

Foi no mínimo inusitado o que aconteceu na sessão extraordinária desta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. A reunião do Legislativo foi convocada pelo prefeito Antídio Lunelli para votar parte do projeto de redução de despesas. Mas nenhum dos projetos que impactariam nos servidores foi votado. O líder de governo, Marcelindo Gruner (PTB), pediu vista de todos alegando que “tem alguns assuntos que podemos rever”. Foi o segundo pedido do tipo. O anterior foi de Ademar Winter (PSDB). A coluna não conseguiu contato com Gruner, mas ao presidente da casa, Pedro Garcia (PMDB), o líder da situação disse que queria votar todos os projetos de cortes no mesmo dia. Nesta sexta-feira havia quatro na pauta e ainda há mais uns cinco aguardando parecer jurídico para serem inclusos em sessão.



Picadeiro



Teve griteiro com o pedido de vista. Winter ressaltou a controvérsia. Arlindo Rincos (PSD) fez coro e emendou: "Isso virou um picadeiro. Nós e servidores estamos sendo feitos de palhaços". Pelo regimento, projetos de lei complementar podem receber um pedido de vista de cada vereador. Mas se as protelações terminarem, as votações devem ser na próxima terça-feira.



Pode ou não?



Os projetos têm sido questionados sobre sua legalidade, principalmente ao que se refere à redução do auxílio-refeição. A base para o questionamento é o inciso da lei orgânica que prega a "irredutibilidade do salário ou vencimento" do servidor. Mas para o procurador do município, Benedito Carlos Noronha, o termo "vencimento" é o mesmo que salário-base. Dessa forma, entende que não há ilegalidade.



Greve



Sem avanços nas negociações, a greve dos servidores continua prevista para iniciar-se na segunda-feira. A Prefeitura já divulgou listas com unidades de ensino que provavelmente não atenderão.



Sinal positivo no mercado de trabalho



O ano começou positivo na geração de empregos em Jaraguá do Sul. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o saldo entre admissões e demissões em janeiro ficou em 94 vagas. Claro que o balanço dos últimos anos ainda é negativo – só em dezembro, foram quase 1.500 empregos cortados, mas o resultado do início de 2017, pelo menos, é uma luz no fim do túnel. Em janeiro, foi a indústria que puxou os dados para cima. O balanço ficou em 114 postos de trabalho a mais. O comércio também abriu vagas: foram 20. Já os setores de serviços e construção civil continuaram demitindo mais do que contratando.



Até breve!



Despeço-me do espaço Portal Jaraguá nesta edição por uma decisão de carreira, para me dedicar exclusivamente à reportagem na RBS TV. Agradeço aos leitores e ao jornal “A Notícia” por todo conhecimento conquistado com a coluna. O “AN” manterá a cobertura de Jaraguá do Sul e região por meio de reportagens e nos espaços dos meus colegas colunistas.