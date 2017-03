Cerca de 70% dos servidores de Jaraguá do Sul estão em greve

Greve 14/03/2017 | 13h52 Atualizada em

Serviços públicos municipais comprometidos são os reflexos da greve dos servidores municipais de Jaraguá do Sul, que chega ao nono dia nesta terça-feira. Segundo o sindicato da categoria, de um total de 3.554 trabalhadores, cerca de 2.500 estão em greve.



A adesão, de acordo com o Sinsej, é de 88% na saúde e 80% dos servidores na educação. Luiz Cesar Schorner, presidente do sindicato, diz que a greve chega a 70% do total de funcionários.



A Prefeitura não informou o número de profissionais em greve, mas afirmou que dos 25 postos de saúde, 13 estão fechados. De um total de 31 unidades de ensino, seis escolas também estão de portas fechadas e doze estão com atendimento reduzido;



Os servidores decidiram parar as atividades por causa do pacote de projetos do prefeito Antídio Lunelli, que prevê redução de alguns benefícios. Segundo a Prefeitura, as medidas são necessárias por causa da situação econômica do município.



A expectativa da Prefeitura é de que o pacote de projetos entre em votação ainda nesta terça na Câmara de Vereadores. O sindicato acredita que a sessão marcada para às 16 horas não deve por fim ao movimento dos grevistas.