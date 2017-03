Centro universitário promove palestra em homenagem ao dia da mulher

Evento 07/03/2017 | 08h54 Atualizada em

O polo do Centro Universitário Internacional Uninter de Joinville promove, nesta terça-feira, palestra beneficente sobre empoderamento feminino. O bate-papo acontece às 19h na Uninter.



Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Andreia Monteiro, presidente do Instituto de Desenvolvimento Feminino de Joinville, vai falar sobre o poder de participação social das mulheres e a igualdade entre os gêneros. Além disso, a palestrante pretende inspirar as participantes do evento a criar oportunidades na vida e carreira.



— O objetivo é que ao fim da palestra motivacional todas tenham vontade de colocar em prática aqueles sonhos engavetados — explica.



As inscrições devem ser feitas no polo mediante a doação de um quilo de alimento, que será encaminhado à Rede Feminina de Combate ao Câncer.



As interessadas podem entrar em contato pelo telefone (47) 3027-2200. O polo da Uninter fica na Rua Engenheiro Niemeyer, 55, sala 01, no centro de Joinville.