Celesc projeta investimento de R$ 90 milhões na região de Jaraguá do Sul 

Segundo a Celesc, entre 2011 e 2016, os investimentos na região de Jaraguá do Sul somaram mais de R$ 47 milhões. E distribuidora garante que um novo investimento do mesmo valor deve ser feito até 2021, ultrapassando R$ 90 milhões em 10 anos.

Estes valores são aplicados pela Celesc para melhorias e ampliações do sistema elétrico nos municípios de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Schroeder, atendidos pela Agência Regional de Jaraguá do Sul.



Presidente da Celesc,Cleverson Siewert (em pé), apresentou números para empresários da cidade Foto: Ana Cenatti / ADR Jaraguá do Sul



O presidente da Celesc, Cleverson Siewert, participou da plenária semanal da Associação Comercial de Jaraguá do Sul (ACIJS) e Associação das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do Vale do Itapocu (APEVI), na última segunda-feira, 27, e falou sobre o fornecimento de energia elétrica e os investimentos na região. Segundo os dados apresentados, nestes últimos cinco anos foram realizadas obras de ampliação das subestações em Guaramirim, Rio da Luz e Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul, sendo sistemas de alta tensão.

Os sistemas de baixa e média tensão também receberam investimentos, que seriam serviços de extensão de rede, postes e transformadores.As principais obras projetadas para os próximos anos são: Subestação Rio da Luz – ampliação da capacidade transformadora, instalação de dois novos transformadores. Investimento previsto de R$ 7,2 milhões. Subestação Guaramirim2 – implantação de nova subestação 138kV. Investimento previsto de R$ 6,8 milhões. Jaraguá do Sul 2 – implantação de nova subestação 138kV.

Investimento previsto de R$ 9,5 milhões.O presidente ainda destacou que entre os anos de 2014 e 2018 a região de Jaraguá do Sul está recebendo a instalação de nove novos transformadores de força, cerca de R$ 9,2 milhões de investimentos. Esta ação resulta no aumento da capacidade instalada de 277 MVA para 452 MVA até o próximo ano.

O programa Eficiência Energética também foi destacado pelo presidente, foram cerca de R$ 3 milhões investidos na região. O Hospital e Maternidade Jaraguá recebeu substituição da iluminação, refrigeradores e condicionadores de ar, o Hospital Municipal Santo Antônio, em Guaramirim, recebeu iluminação e condicionadores de ar, cerca de 2,5 mil consumidores foram atendidos no projeto Bônus Eficiente, mais de 2,1 mil consumidores de baixa renda foram atendidos para ter maior eficiência e foi realizada a instalação de cerca de 600 trocadores de calor em Jaraguá do Sul também para consumidores de baixa renda.

O presidente encerrou sua apresentação falando sobre uma nova perspectiva diante do momento de crise e destacou que é necessário ter novos conceitos empresarias para enxergar as oportunidades de crescimento.