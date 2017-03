Cabeça de jovem é encontrada em sacola na zona Norte de Joinville

Segurança 31/03/2017 | 08h41 Atualizada em

A cabeça de um jovem foi encontrada em uma mochila na noite desta quinta-feira em Joinville. O fato aconteceu por volta das 23h30 na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Cubatão, zona Norte da cidade.



Ainda segundo a PM, um homem que passava pela via encontrou a mala e, ao abrir o objeto, encontrou a cabeça envolta em uma sacola plástica. Populares acionaram a guarnição.



A polícia isolou a área até chegada do Instituto Geral de Perícias (IGP) para vistoriar a cena do crime. Após isso, encaminhou a cabeça para o Instituto Médico Legal de Joinville. Ainda não há confirmação se existe alguma ligação do crime com organizações criminosas. O caso foi direcionado à Divisão de Homicídios de Joinville que irá investigar o caso.



A vítima foi identificada como Alan Rodrigues dos Santos, de 24 anos.



Outro crime



Em fevereiro do ano passado, a cabeça de Israel Melo Júnior, de 16 anos, foi encontrada em uma bolsa de papelão na rua Titan, no bairro Jardim Paraíso. O corpo do jovem não foi localizado.



Após investigação, a Polícia Civil prendeu sete suspeitos de ter participação no crime. Todos foram denunciados por sete crimes: cárcere privado (por duas vezes) contra duas pessoas, que foram usadas como isca para atrair Israel; homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe (briga entre facções), tortura e dissimulação (forma com que a vítima foi atraída); destruição de cadáver; ocultação de cadáver; vilipêndio(exibição da decapitação em vídeo); e formação de quadrilha.