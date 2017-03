Bananalama 2017, em Corupá, está com inscrições abertas

Maior encontro de trilheiros do mundo 07/03/2017 | 13h25

O Bananalama 2017 já tem data para acontecer, 6 a 9 de julho, em Corupá. E mais: está com inscrições abertas. Quem quiser garantir vaga no maior encontro de trilheiros do mundo e ainda concorrer a dez motos zero-quilômetro e um quadriciclo deve comprar seu tíquete antecipadamente pelo link https://goo.gl/8UDB7z.

Fábio Espíndola, presidente do Clube de Trilheiros Bananalama, explica que o valor de R$ 160 ainda dá direito a camisa oficial do evento, almoço e vários brindes.

— Inovamos com o sistema de inscrição online e a possibilidade de parcelamento em quatro vezes. Nossa intenção é oferecer a melhor edição da história — afirma.



A expectativa é que o evento bata a marca que entrou para o "Guinness World Records" em 2013, quando mais de três mil motos completaram a trilha. O público geral deve ser de 60 mil pessoas. O acesso na quinta-feira e no domingo do evento liberado a todos.



Shows musicais nacionais e regionais, apresentações radicais de wheeling, drifting, motocross estilo livre, entre outras modalidades, estão sendo negociados para formar uma programação do jeito que o trilheiro e sua família gostam, repleta de emoção e adrenalina.



O Bananalama é considerado o maior encontro de trilheiros do mundo, fato oficializado pelo "Guinness World Records" em 2013, com 3.312 participantes. O evento surgiu em 2004, na cidade de Corupá, organizado pelo Clube de Trilheiros Bananalama, um ano após a sua fundação. Desde o início, o objetivo foi reunir os amantes da modalidade numa grande festa, proporcionando momentos únicos de descontração em meio a natureza. Em dez edições, o Bananalama registrou mais de 18 mil participantes, número maior que a população da pequena cidade, que é de cerca de 15 mil pessoas.



As novidades podem ser conferidas na página do Bananalama no Facebook: www.facebook.com/bananalama.