Roubo termina com perseguição, morte e presos em Jaraguá do Sul

Violência 01/02/2017 | 11h14

Três homens envolvidos em roubo a mão armada, em Jaraguá do Sul, Norte de SC, foram presos em flagrante na madrugada de terça-feira. Um quarto integrante do grupo morreu durante a fuga. A perseguição teve início após roubarem um veículo Saveiro, de cor branca, da casa de um casal de idosos, no bairro Rio Cerro 1. Eles invadiram a residência por volta de 1h30 da madrugada, amarraram o casal, roubaram a casa e fugiram levando o veículo.



De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, policiais fizeram rondas na região e localizaram o veículo roubado em alta velocidade, seguindo para a SC-416, rodovia de acesso a Pomerode. Duas pessoas estavam dentro do carro que, durante a fuga, acabou caindo no rio. Um dos ocupantes, de 24 anos, morreu no local. O outro suspeito tentou fugir, mas acabou preso.



Os outros dois integrantes do grupo foram localizados no carro usado para cometer o assalto, um Vectra preto, na rua em que moravam as vítimas. Durante tentativa de abordagem, segundo a PM, um dos suspeitos apontou o que parecia ser um fuzil contra os policiais militares, que atiraram. O Vectra acabou batendo contra um barranco e a dupla foi presa.



Os suspeitos presos tinham 16, 21 e 23 anos. Foram encaminhados para a delegacia. Foram apreendidas uma espingarda de ar comprimido e uma arma de brinquedo. Os pertences roubados do casal foram recuperados.