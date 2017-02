Confira onde curtir o Carnaval em Joinville e região

Folia 20/02/2017 | 13h34

20 DE FEVEREIRO, SEGUNDA-FEIRA



Oficina de máscaras e adereços, no Carnaval Cultural de Araquari

Quando: 20 de fevereiro, segunda-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Onde: Espaço da Memória Padre Aníbal Círico - rua Nereu Ramos, Centro de Araquari

Quanto: gratuito



21 DE FEVEREIRO, TERÇA-FEIRA



Oficina de máscaras e adereços, no Carnaval Cultural de Araquari

Quando: 21 de fevereiro, terça-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Onde: Espaço da Memória Padre Aníbal Círico - rua Nereu Ramos, Centro de Araquari

Quanto: gratuito



22 DE FEVEREIRO, QUARTA-FEIRA



Oficina de máscaras e adereços, no Carnaval Cultural de Araquari







Quando: 22 de fevereiro, quarta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Onde: Espaço da Memória Padre Aníbal Círico - rua Nereu Ramos, Centro de Araquari

Quanto: gratuito



Carnaval do Garten Shopping: um bailinho para as crianças, a escolha de melhor fantasia e a apresentação da Escola de Samba Unidos da Diversidade irão movimentar o shopping nesta quarta-feira. Com o tema Piratas, as crianças poderão ir fantasiadas e dançar ao som de um DJ na praça de eventos.Haverá ‘open milk’, com a distribuição de achocolatados, pintura facial gratuita e distribuição de pipoca.

Quando: 22 de fevereiro, quarta-feira, das 17h às 21h

Onde: Garten Shopping

Quanto: uma lata de leite em pó. As latas de leite arrecadadas serão entregues à instituição Lar Emanuel.



23 DE FEVEREIRO, QUINTA-FEIRA



Oficina de máscaras e adereços, no Carnaval Cultural de Araquari

Quando: 23 de fevereiro, quinta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h

Onde: Espaço da Memória Padre Aníbal Círico - rua Nereu Ramos, Centro de Araquari

Quanto: gratuito



Esquenta na Casa 97: noite com som ambiente e caipirinha em dobro

Quando: 23 de fevereiro, quinta-feira, às 20h

Onde: Casa 97 - rua Arco-íris, 97, bairro Iririú, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Carnaforró, com o grupo Forróbodó

Quando: 23 de fevereiro, quinta-feira, às 22h

Onde: Porão da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville

Quanto: os ingressos antecipados custam R$15 para mulheres e R$20 para homens e podem ser comprados no Conservatório Belas Artes. No dia do evento, os ingressos custam R$20 para mulheres e R$25 para homens.



24 DE FEVEREIRO, SEXTA-FEIRA



Baile de Carnaval

Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, às 20h

Onde: Clube Náutico Cruzeiro do Sul - São Francisco do Su



Abre Alas na Casa 97: samba de raiz com Paulo Júnior e convidados

Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, às 20h

Onde: Casa 97 - rua Arco-íris, 97, bairro Iririú, Joinville

Quanto: R$ 15



Desfile do bloco Unidos do Centro Histórico

Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, às 20h

Onde: concentração na Igreja Matriz - São Francisco do Sul



Ô Abre Alas, com Trio Regra Três, no Capitão Folia 2017

Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, às 20h30

Onde: Capitão Space - rua Marquês de Olinda, 3340, Glória, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Carnaval Cultural de Itapoá

Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 21h30

Onde: avenida André Rodrigues de Freitas - Itapoá

Quanto: entrada gratuita



Palco do Carnaval Popular

Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, às 22h

Onde: Mercado Público São Francisco do Sul



Grito de Carnaval da Escola Príncipes do Samba







Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, às 22h

Onde: Sociedade Kênia Clube - rua Botafogo, 255, bairro Itaum, Joinville

Quanto: a entrada custa R$ 10. Quem for de fantasia não paga.



Carnaval da Liga: o Teatro da Liga abrirá as portas para um baile de Carnaval com a Pop Band Show. O espaço terá decoração especial, confete, serpentina e as tradicionais marchinhas de carnaval.







Quando: 24 de fevereiro, sexta-feira, às 23h

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville

Quanto: os ingressos do primeiro lote custam R$ 20 para mulheres e R$ 30 para homens. Titular do Clube do Assinante do A Notícia e acompanhante tem 20% de desconto no ingresso. As mesas custam R$60. A compra de mesa não inclui ingresso para entrada.



25 DE FEVEREIRO, SÁBADO



Carnastamm - Stammtisch Especial de Carnaval

Quando: 25 de fevereiro, sábado, das 10 às 17h

Onde: Prainha - São Francisco do Sul



Apresentação da Banda Guarani

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 15h

Onde: Lar dos Idosos - São Francisco do Sul



Matinê – Carnaval Infantil do Sesc: evento realizado para crianças e famílias, com recreação, brincadeiras, oficinas, música e diversão. Para segurança das crianças, não será permitido serpentinas, confetes e spray de espuma.

Quando: 25 de fevereiro, das 14h às 18h

Onde: Ginásio do Sesc, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Carnaval do Grupo de Jovens Dom Bosco (GJDB)

Quando: 25 de fevereiro, sábado, das 15h às 19h

Onde: Centro Educacional Dom Bosco - rua Sombrio, 15, Saguaçu, Joinville

Quanto: gratuito



Desfile do bloco Vagabunda







Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 17h

Onde: concentração na Prainha - São Francisco do Sul



Desfile do bloco Ervigay: participação da bateria da Imperadores do Samba

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 17h

Onde: ao lado da Cabana do Ervino - São Francisco do Sul



Carnaval no Mercado

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 18h

Onde: Mercado Público de Joinville

Quanto: gratuito



Carnaval da Escola Fusão do Samba

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 18h

Onde: Bar Dock - rua Coronel Francisco Gomes, 1046, Bucarein, Joinville

Quanto: gratuito



Desfile do Bloco Caratonga

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 20h

Onde: concentração no Acaraí - São Francisco do Sul



Baile de Máscaras: a sambista Meguie Balla e seus convidados vão comandar a noite na Casa 97. As primeiras 50 pessoas a chegarem na festa vão ganhar máscaras como cortesia.

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 20h

Onde: Casa 97 - rua Arco-íris, 97, bairro Iririú, Joinville

Quanto: os ingressos, adquiridos no local, custam R$ 20 e as vagas são limitadas.



Sábado de máscaras com Mel Plens e Ana Paula, no Capitão Folia 2017

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 20h30

Onde: Capitão Space - rua Marquês de Olinda, 3340, Glória, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Carnaval Cultural de Itapoá

Quando: 25 de fevereiro, sábado, a partir das 21h30

Onde: avenida André Rodrigues de Freitas - Itapoá

Quanto: entrada gratuita



Palco do Carnaval Popular

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 22h

Onde: Mercado Público - São Francisco do Sul



Carnaval do Porão

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 22h

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville

Quanto: os ingressos podem ser comprados no Porão da Liga e custam R$ 15 para mulheres e R$ 20 para homens



CarnaReggae

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 22h

Onde: Surf Bar - São Francisco do Sul



Banda e DJ

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 23h

Onde: Palco Enseada - São Francisco do Sul



Show nacional com MC Guimê

Quando: 25 de fevereiro, sábado, às 23h

Onde: Banana Joe - São Francisco do Sul



26 DE FEVEREIRO, DOMINGO



Bailinho da Liga para crianças







Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 15h

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville

Quanto: os ingressos do primeiro lote custam R$ 15 (criança/meia-entrada) e R$ 20 (inteira promocional). Titular do Clube do Assinante do A Notícia e acompanhante pagam R$ 16. As mesas custam R$60. A compra de mesa não inclui ingresso para entrada.



Baile infantil

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 15h

Onde: Cruzeiro - São Francisco do Sul



Baile da Diversidade: programação começa às 16 horas, com show de Jesus Luhcas a partir das 20 horas

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 16h

Onde: Casa 97 - rua Arco-íris, 97, bairro Iririú, Joinville

Quanto: R$ 15



Carnaval infantil

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 16h

Onde: palco Enseada - São Francisco do Sul



Arrastão de Carnavá: Tambor de Maryiás e Morro do Ouro convidam os apaixonados por maracatu, carnaval e cultura popular para participar do Arrastão de Carnavá, com saída do Museu de Arte de Joinville (MAJ). Os grupos vão até a Rua das Palmeiras, onde continuam a festa.

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 16 horas

Onde: saída do Museu de Arte de Joinville (MAJ)

Quanto: gratuito



Desfile da Unidos do Caldeirão







Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 17 horas

Local: sede da Unidos do Caldeirão, rua Florianópolis, 1180, Itaum, Joinville

Quanto: gratuito



Desfile do bloco Vagabunda

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 19h

Onde: concentração no Terminal Turístico Walter Gama Lobo - São Francisco do Sul



Domingo da Fantasia, com Paulão e Genilton Costa, no Capitão Folia 2017

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 20h30

Onde: Capitão Space - rua Marquês de Olinda, 3340, Glória, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Carnaval Cultural de Itapoá

Quando: 26 de fevereiro, domingo, a partir das 21h30

Onde: avenida André Rodrigues de Freitas - Itapoá

Quanto: entrada gratuita



Palco do Carnaval Popular

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 22h

Onde: Mercado Público - São Francisco do Sul



CarnaReggae

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 22h

Onde: Surf Bar - São Francisco do Sul



Banda e DJ

Quando: 26 de fevereiro, domingo, às 23h

Onde: palco Enseada - São Francisco do Sul



27 DE FEVEREIRO, SEGUNDA-FEIRA



Desfile do bloco Unidos do Centro Histórico

Quando: 27 de fevereiro, às 20h

Onde: concentração na Igreja Matriz - São Francisco do Sul



Mamãe eu quero, com Marcos Maia e Anna Souza, no Capitão Folia 2017

Quando: 27 de fevereiro, segunda-feira, às 20h30

Onde: Capitão Space - rua Marquês de Olinda, 3340, Glória, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Carnaval Cultural de Itapoá

Quando: 27 de fevereiro, segunda-feira, a partir das 21h30

Onde: avenida André Rodrigues de Freitas - Itapoá

Quanto: entrada gratuita



Palco do Carnaval Popular

Quando: 27 de fevereiro, segunda-feira, às 22h

Onde: Mercado Público - São Francisco do Sul



CarnaReggae

Quando: 27 de fevereiro, segunda-feira, às 22h

Onde: Surf Bar - São Francisco do Sul



Banda e DJ

Quando: 27 de fevereiro, segunda-feira, às 23h

Onde: palco Enseada - São Francisco do Sul



Festa da Espuma

Quando: 27 de fevereiro, segunda-feira, às 23h

Onde: Banana Joe - São Francisco do Sul



28 DE FEVEREIRO, TERÇA-FEIRA



Tá calor!?: festa com os DJs Kethlen e Nilton Formagio

Quando: 28 de fevereiro, terça-feira, às 16h

Onde: Casa 97 - rua Arco-íris, 97, bairro Iririú, Joinville

Quanto: R$ 10



Trio elétrico do bloco Vagabunda

Quando: 28 de fevereiro, terça-feira, às 19h

Onde: concentração no Terminal Turístico Walter Gama Lobo - São Francisco do Sul



O Teu Cabelo Não Nega, com Vilmar Aguiar, no Capitão Folia 2017

Quando: 28 de fevereiro, terça-feira, às 20h30

Onde: Capitão Space - rua Marquês de Olinda, 3340, Glória, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Carnaval Cultural de Itapoá

Quando: 28 de fevereiro, terça-feira, a partir das 21h30

Onde: avenida André Rodrigues de Freitas - Itapoá

Quanto: entrada gratuita



Palco do Carnaval Popular

Quando: 28 de fevereiro, terça-feira, às 22h

Onde: Mercado Público - São Francisco do Sul