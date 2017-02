Cinthia Raasch: Queda de braço pela frente em servidores e Prefeitura de Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 27/02/2017 | 08h11

Esta será mais uma semana de ânimos acirrados entre servidores e a administração pública de Jaraguá do Sul. A movimentação mais intensa deve começar após o término do ponto facultativo, na quarta-feira à tarde. Nesse dia, haverá sessão da Câmara de Vereadores (transferida por causa do Carnaval).



Os servidores prometem lotar mais uma vez o Legislativo. A expectativa é de que o pacote de ações que prevê corte de benefícios da categoria seja votado ou pelo menos lido. Na sequência, uma assembleia geral comandada pelo Sindicato dos Servidores (Sinsep) decidirá se uma greve será deflagrada.



Na sexta-feira, algumas crianças já ficaram sem aulas pela manhã porque parte dos professores ACTs participaram da manifestação em frente à Prefeitura. O fato é que os servidores sentem que a conta da crise financeira cairá sobre eles, e sem o apoio da categoria, todo o serviço público à população pode ser comprometido.



Bate de frente

Mas Antídio Lunelli não parece disposto a recuar. No fim de semana, circulou pelas redes sociais um vídeo gravado pelo prefeito. Na mensagem, Antídio repete que, se não houver economia, a Prefeitura terá déficit milionário e cortará serviços. O prefeito também rebate a frequente sugestão de cortar comissionados, dizendo que nunca houve uma equipe tão enxuta no município. Na mensagem sobrou até para administrações passadas, alegando que a gestão atual está pensando a cidade para as próximas gerações, ao contrário de outros prefeitos, que pensaram apenas nas eleições seguintes.



Dois ângulos

Entre membros do Executivo há duas falas, uma apaziguadora, que repete que Antídio Lunelli precisa do apoio e da compreensão do funcionalismo para colocar a casa em ordem, e outra que diz que o prefeito não está preocupado em agradar: quer é colocar a economia no trilho. Hoje são aproximadamente 3,8 mil servidores na Prefeitura. Como se diz por lá: "se fosse a iniciativa privada, neste momento haveria demissões, mas nós não podemos."





Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Comércio no feriado

O comércio de Jaraguá está fechado nesta segunda-feira por causa do Carnaval. O atendimento retorna na terça-feira e se mantém normal também na quarta-feira, 1º de março. Em Guaramirim, hoje e amanhã, as lojas abrem, mas na quarta-feira o funcionamento é facultativo.



Consultas serão agendadas por central

A partir de quinta-feira, as consultas nos postos de saúde de Jaraguá serão marcadas por meio de uma central telefônica de um sistema unificado e informatizado. Hoje o serviço é feito manualmente pelos recepcionistas das 25 unidades. Funcionará assim: o paciente liga ou vai até o posto e solicita o agendamento da consulta de que necessita. Sai do posto com um número de protocolo e com a informação de que receberá uma ligação perto da data da consulta. Tendo o acesso unificado no sistema, a unidade de saúde poderá informar ao paciente, por exemplo, quantas pessoas estão na fila e qual a previsão de data para a consulta. O que muda é que o paciente não sairá com a data da consulta e, sim, com um número de protocolo. Na ligação posterior será informado sobre data e horário do atendimento. Se faltar e não comunicar, perde o lugar na fila de espera.