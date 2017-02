Cinthia Raasch: Projeto para autorizar Prefeitura de Jaraguá do Sul a usar dinheiro do Fundo de Cultura pode ser votado nesta quinta-feira

Portal Jaraguá 23/02/2017 | 07h11

Está prevista para esta quinta-feira a votação do projeto que autoriza o Poder Executivo de Jaraguá do Sul a remanejar ou utilizar os saldos financeiros do Fundo Municipal de Cultura da forma que convier à administração. Hoje, o fundo possui aproximadamente R$ 1,7 milhão. Dentro desse valor estava o edital de R$ 795 mil que foi suspenso na semana passada. Na outra tentativa de votar, a Câmara ficou lotada de representantes da classe cultural para pressionar os vereadores. A votação não foi realizada com a justificativa de entender melhor o projeto.



Reunião para debater



Ontem, uma comissão formada pelo Conselho Municipal de Cultura e artistas se reuniu com vereadores e o secretário de Administração, Argos Burgardt, e a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Natália Petry, para debater o assunto. A secretária diz que entende o momento difícil da economia, mas fala em resgatar os recursos no futuro. "Junto com as classes cultural e esportiva, vamos nos reunir para resgatar a estrutura primeiramente e, em um segundo momento, recompor o orçamento e buscar a manutenção do Fundo de Cultura, e efetivamente criar o Fundo do Esporte", declarou. O edital suspenso contemplaria 36 projetos. O projeto de usar recursos do fundo faz parte de um pacote de medidas anunciado pela Prefeitura com intenção de buscar o equilíbrio financeiro municipal.



Não discutiram



O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Egon Jagnow, afirma que só tomou conhecimento do texto do projeto de lei nesta quarta-feira. Assim, os integrantes do conselho nem chegaram a deliberar sobre a questão.



Receita recuou



A receita líquida da WEG no ano passado fechou em R$ 9,4 bilhões. Esse valor é 4% menor que o de 2015. A maior queda foi no mercado interno, que reduziu 5,3%. O mercado externo recuou 3%. Com esses resultados, o lucro líquido também caiu e foi para R$ 1,1 bilhão, 3,3% inferior ao do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira aos colaboradores da empresa.



Menos planos de saúde



Em Guaramirim, quase 11% das pessoas com planos de saúde perderam o benefício em dois anos. De dezembro de 2014 a dezembro de 2016, houve mais de 1.200 cortes. Assim como em Jaraguá, até 2014, o número vinha sempre crescendo. Só que em Jaraguá, a redução de beneficiários ficou em 3,7%.