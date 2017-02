Cinthia Raasch: Prefeitura de Jaraguá do Sul não irá distribuir uniformes em 2017

Portal Jaraguá 04/02/2017 | 08h01

A Prefeitura de Jaraguá do Sul decidiu não fornecer uniformes aos estudantes da rede municipal neste ano. O secretário de Educação, Rogério Jung, estima que o custo chegaria a R$ 1 milhão. O município tem 19.600 alunos. Apenas os estudantes considerados carentes receberão uniformes. Quem solicitar passará por avaliação de assistentes sociais para determinar a necessidade. No ano passado, a Prefeitura comprou 53 mil peças, totalizando R$ 533 mil.



Bananas apreendidas



Nesta sexta-feira, foi interceptada no Porto de Santos uma carga de bananas que vinha do Equador — o que é proibido no Brasil. A informação não chegou oficialmente ao Ministério da Agricultura, Agropecuária e Pesca (Mapa), mas integrantes da Vigilância Agropecuária do governo federal confirmaram terem ciência da informação. A importação de banana do Equador foi proibida por problemas fitossanitários.



Em 2014, foi criado um grupo de trabalho para analisar medidas para diminuir o risco,

mas até agora o que vale é a proibição. Mesmo que essa questão seja resolvida, haveria outro ponto de preocupação: a concorrência com os produtores locais.

A banana, que é uma fruta tropical, viria com um preço menor e até com aparência melhor. Já o sabor, os produtores de Corupá e entorno garantem a fruta mais doce.



Samae apura denúncia



Após denúncia de que o Samae estaria despejando entulhos em terreno próximo à Arena Jaraguá, o diretor-presidente da autarquia, Ademir Izidoro, instaurou procedimento administrativo para apurar o fato. No entanto, o Samae informa que tem autorização do proprietário do imóvel para o despejo de materiais resultantes de escavações para reparo de redes, como areia, terra e macadame.



Além disso, Izidoro comenta que o secretário de Obras, Onésimo Sell, informou que no ano passado o fiscal de obras Luis Carlos Winter autorizou o despejo de naquele local. Mesmo com a autorização, a sindicância vai apurar possíveis irregularidades na forma com que o despejo foi realizado e sobre o conteúdo.