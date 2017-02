Cinthia Raasch: Prefeitura de Jaraguá busca parceria para manter cidade limpa

Portal Jaraguá 18/02/2017 | 08h02

A tônica da nova gestão na Prefeitura de Jaraguá do Sul tem sido a limpeza. Desde o início do mês, o Programa Cidade Limpa tem focado em algumas das principais ruas da cidade, fazendo roçadas e eliminando o mato. O prefeito Antídio Lunelli, aliás, insistiu em diversas mídias que os moradores estendam a faxina à frente de suas residências. O apelo foi reforçado na Câmara de Vereadores pelo líder de governo, Marcelindo Gruner. Agora, a limpeza será realizada também nos rios. Para isso, a Defesa Civil firmou parceria com o Clube de Canoagem Kentucky. A primeira atividade será nos pilares da ponte Abdon Batista (sobre o rio Itapocu, em uma das ligações do Centro com o Czerniewicz), no dia 5 de março. O trabalho será no domingo porque é preciso movimentar máquinas sobre a ponte para retirar os entulhos.



Pontos do trabalho



Ao longo do ano, a limpeza abrangerá também o trecho do rio Itapocu, entre a ponte do Rodeio (entre os bairros Três Rios do Norte e Três Rios do Sul) até a ponte Maria Moser Grubba (ligação do Centro com o Czerniewicz), e na sequência até os fundos da Duas Rodas Industrial. Depois, a ação será no rio Jaraguá, do Arroz Urbano até os fundos da Duas Rodas Industrial, na confluência com o rio Itapocu.



De olho nos terrenos baldios



Ainda sobre a limpeza, o secretário de Planejamento e Urbanismo, Ivaldo Kuczkowski, diz que vai aumentar a fiscalização sobre a conservação de terrenos baldios. Quem não cortar o mato, tiver lixo ou entulhos no imóvel será multado.



Vai exonerar



Depois da denúncia de Pupo, que é ex-presidente da Câmara de Guaramirim, o atual presidente, Osni Bylaardt, resolveu exonerar a esposa de seu sobrinho do cargo de diretora-geral do Legislativo. "Meus advogados me orientaram, disseram que o cargo é político e assim não configura nepotismo, mas vou exonerar para não me incomodar", comentou. O atual líder da Câmara até tentou conseguir informações sobre como proceder com a promotora de justiça Graziele dos Prazeres Cunha, mas ela afirma que ainda precisa estudar o caso para se pronunciar.



Ampliação da Havan



A ampliação da Havan dentro do Jaraguá do Sul Park Shopping será aberta ao público neste sábado. A loja passou de 2.300 m² para 3.200 m². "Aumentamos o tamanho, modernizamos e inovamos a loja, para melhor atender aos nossos clientes. A nova Havan ficou mais espaçosa e aconchegante", define o diretor-presidente da rede, Luciano Hang.



Ponto facultativo



Os pontos facultativos da Prefeitura de Jaraguá estão definidos para este ano. São seis datas daquela “emendadinha” que não vemos geralmente no setor privado. Só os setores essenciais mantêm as atividades. A primeira folga será no Carnaval, apesar de a festa na cidade ter sido cancelada. Ficou assim: 27 e 28 de fevereiro e 1º de março (Cinzas), até as 13 horas; 16 de junho; 24 de julho (dia anterior ao aniversário do município); 8 de setembro; 13 de outubro; e 3 de novembro.