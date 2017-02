Cinthia Raasch: Prefeito de Guaramirim está de olho nas emendas parlamentares

Portal Jaraguá 09/02/2017 | 08h01

Luís Chiodini (PP) encerrou ontem uma viagem de três dias a Brasília. O prefeito de Guaramirim foi até a Capital Federal para uma ronda pelos gabinetes de deputados e senadores catarinenses. A intenção foi solicitar recursos das emendas que os parlamentares poderão indicar neste ano. A Mauro Mariani (PMDB), o pedido foi por recursos para infraestrutura turística (pórticos), desenvolvimento urbano e para construir salas embaixo das arquibancadas do Estádio João Butschardt. O projeto é para aproveitar o espaço para a Secretaria de Esportes e para aulas de judô e caratê, por exemplo. Entre os pedidos, também foram entregues ofícios em busca de emendas para pavimentação e investimentos em postos de saúde.



Cursos confirmados



Nesta quarta-feira, a coluna trouxe a informação sobre os cursos técnicos em avaliação para serem ofertados no Cedup de Guaramirim. Pois o Conselho Estadual de Educação já aprovou a lista. Assim, estão confirmados os cursos técnicos gratuitos de manutenção e suporte em informática, enfermagem, edificações, administração e agronegócio. Em três períodos de aulas, a expectativa é atender a 1.260 estudantes. Mas a incógnita sobre os móveis e o início das atividades continua.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Prazo esticado



A Prefeitura de Guaramirim firmou termo aditivo de prazo para construção da ponte sobre o rio Itapocu, no prolongamento da rua João Ossowski, interligando com a Estrada Bananal do Sul. Agora, o prazo vai até 31 de dezembro deste ano para execução. A ordem de serviço foi assinada em julho de 2015, com previsão de conclusão em um ano. O prazo precisou ser esticado porque a primeira parcela da verba do Fundam só veio no fim do ano passado. A ponte fica em ponto considerado estratégico, pois libera um dos gargalos de Guaramirim, que é a entrada da ponte do Zimdars, na SC-108, próximo ao acesso à BR-280. A ponte nova terá 100 metros de comprimento, duas pistas com sete metros cada e duas passarelas para pedestres.



Plano de turismo



Os municípios que integram o Consórcio Intermunicipal Quiriri, formado por São Bento do Sul, Corupá, Campo Alegre e Rio Negrinho, estão discutindo um plano regional para o desenvolvimento do turismo. Nesta semana, a reunião foi em São Bento do Sul, com a presença da turismóloga do Senac Flávia Didomênico, que apresentou o trabalho da instituição. "O turismo precisa ser pensado como atividade econômica e rentável para toda uma cidade. Por isso é que a organização e o diagnóstico dos potenciais turísticos são importantes para a constituição de planos de turismo", defendeu a turismóloga. Os municípios realizarão mais encontros ao longo do ano para definir as estratégias.



Ouvidoria em planejamento



O prefeito João Gottardi (PP) voltou de Florianópolis com planos de implantar uma ouvidoria no município. A sugestão veio do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-geral da União (CGU), durante o encontro Município Transparente, que reuniu dezenas de prefeitos catarinenses na Capital. A Prefeitura de Corupá nunca teve uma ouvidoria para o atendimento direto da população. No planejamento de Gottardi, o canal deve ser ligado à controladoria interna do município. Ainda não há data para a implementação.