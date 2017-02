Cinthia Raasch: Planos de saúde em Jaraguá perdem dois mil usuários

Portal Jaraguá 13/02/2017 | 07h21

Os últimos dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostram que o número de beneficiários de planos de saúde em Jaraguá do Sul continua a cair. Em dois anos, aproximadamente duas mil pessoas deixaram de ter a cobertura no município. Em dezembro de 2014, eram 53.900 usuários do serviço. Em dezembro de 2016, a quantidade recuou para 51.900. Essa redução representa queda de 3,7% de beneficiários. Os dados completos do ano passado acabam de ser divulgados pela ANS. Até 2014, só se percebia crescimento em Jaraguá.

40% não comparecem ano Sine



De cada dez agendamentos pela internet, quatro não comparecem para fazer a Carteira de Trabalho e Emprego no Sine de Jaraguá. Segundo o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico, Neivor Bussolaro, o convênio entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) prevê a emissão de cinco documentos por dia.



No entanto, o município dobrou a capacidade de atendimento, gerando dez carteiras diariamente. Porém, com as ausências, há ociosidade e gente na fila para confeccionar a carteira. Bussolaro pede que quem não puder comparecer, avise ao Sine, deixando o horário para outros interessados.



Mais investimentos



Na semana passada, o prefeito pediu ao Superintendente Regional do MTE em Santa Catarina, Ivanildo Mota de Souza, para que seja repassado ao município mais um kit de emissão de carteiras de trabalho. Cada kit é composto por câmera digital, coletor de assinatura e leitor biométrico.



A Prefeitura também aguarda a convocação dos dois servidores inscritos em treinamento oferecido pelo Ministério para a emissão dos documentos. Sobre o Seguro Desemprego, Bussolaro informa que o serviço está normalizado, e que são atendidas 40 pessoas por dia. O agendamento via internet está funcionando e em um prazo de duas semanas o trabalhador é atendido.



Transporte escolar



Na segunda-feira que vem, dia 20, o 14º Batalhão de Polícia Militar iniciará a fiscalização do transporte escolar em Jaraguá, Guaramirim, Massaranduba, Schroeder e Corupá. Os policiais verificarão se o veículo e o condutor estão de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e com as leis municipais, atendendo a necessidade de alvará e licença, por exemplo.

Antídio na plenária Acijs-Apevi



Hoje Antídio Lunelli (PMDB) participa novamente da plenária da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs) e da Associação das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do Vale do Itapocu (Apevi). O prefeito fará um relato sobre a situação do município e das ações que a administração tomará para tentar reverter o quadro de dificuldades econômicas.



Assim como a Acijs pediu durante a campanha eleitoral, Antídio se mantém alinhado aos interesses empresariais durante sua gestão. O que está dentro do esperado, afinal o próprio prefeito é homem do ramo. No dia 6, o prefeito já falou aos empresários sobre o diagnóstico da Prefeitura. Nesta noite, deverá detalhar o quadro.