Cinthia Raasch: Ópera "A Flauta Mágica" será apresentada no Femusc, em Jaraguá

Na sexta-feira, o Femusc apresentará uma ópera quase completa. O público poderá assistir gratuitamente à obra "A Flauta Mágica", de Mozart. A ópera cantada em alemão é uma das peças de canto lírico mais conhecidas. Serão aproximadamente cem instrumentistas e cantores no Grande Teatro da Scar. Os ingressos começam a ser distribuídos nesta quarta-feira, na bilheteria.



Sustentabilidade



Falando em Femusc, o sistema de placas solares da Scar renderá uma boa economia na conta de luz do prédio. A fatura gira sempre em torno de R$ 15 mil por mês, mas em épocas de festival passa de R$ 30 mil. Neste ano, 75% da energia para o festival está vindo do Sol. A Scar tem dois teatros – somando 1.200 lugares, um espaço para 500 pessoas usado como refeitório, salas multiúso e 15 salas de aula e ensaio. Tudo com luz e ar-condicionado ligado das 8 às 23 horas.



Vai ficar

Leonel Pradi Floriani confirmou na primeira reunião do colegiado regional do governo que continuará à frente da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Jaraguá do Sul. No ano passado, Leonel havia colocado o cargo à disposição do governador pelo desgaste pessoal que vinha sofrendo, mas atendeu ao pedido de Colombo, que não queria mexer em uma ADR que está funcionando – como contou o secretário executivo. "O sacrifício pessoal é pela falta de tempo, pela dedicação em tempo integral, mas compensa pelo trabalho reconhecido", pondera. Com a permanência de Leonel, o quadro de gerentes também ficará igual.



Sistema de gestão



"De 20 anos para cá, foi feita política e a gestão ficou para trás, em momentos em que a Prefeitura tinha dinheiro em caixa para investir e não o fez", comentou Antídio Lunelli ao mencionar a falta de um sistema integrado no município.



Horário integral



A Prefeitura de Corupá passa a prestar atendimento em horário integral a partir de hoje. Assim, o expediente fica das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30 para a maioria dos serviços. As secretarias de Saúde e de Assistência Social, Trabalho e Habitação adotarão o novo horário a partir de 9 de fevereiro.