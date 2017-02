Cinthia Raasch: Nunca tantas lojas fecharam em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 15/02/2017 | 07h32

Nas três principais ruas comerciais de Jaraguá do Sul, há 56 imóveis para alugar. Todas as salas eram ocupadas por lojas que fecharam nos últimos meses e ficam nas avenidas Marechal Deodoro da Fonseca e Getúlio Vargas e na rua Reinoldo Rau. O diretor municipal de Desenvolvimento Econômico, Neivor Bussolaro, que já foi presidente da CDL, afirma que nunca houve uma situação dessas no município. “Há muitas placas de ‘aluga-se’. Vivemos um momento bem complicado”, lamenta. Em geral, a razão para o fechamento foram as vendas fracas. Para ao menos estimular novos negócios, a Prefeitura trabalha para agilizar o processo de emissão do alvará de funcionamento. O projeto está em elaboração.



Alvará de atividade



O que já está quase pronto para ir à Câmara de Vereadores é o projeto do Executivo para alterar parte das regras para obtenção do alvará de atividade, que é aquele para quem presta serviços no endereço de terceiros. O documento é necessário, por exemplo, para jardineiros, pintores, encanadores etc. Hoje, para se emitir esse alvará em Jaraguá, é preciso ter um imóvel como sede, geralmente uma incubadora, como a Prefeitura, ou a própria casa do trabalhador. Mas o endereço selecionado precisa atender a todas as regras comerciais de acessibilidade e segurança e obter licença dos bombeiros. A Prefeitura atende às exigências, mas nesse caso é preciso ir até lá pegar correspondências.



Leva Bem



O diretor-presidente da Viação Canarinho, Décio Bogo, confirmou à Prefeitura de Jaraguá que o transporte especial para pessoas com deficiência física, denominado Leva Bem, será mantido. Hoje, aproximadamente 40 pessoas utilizam o serviço. Os veículos da concessionária buscam o usuário em casa, mediante agendamento prévio. Havia um temor dos usuários de que o transporte fosse cortado.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Todos querem emendas



Prefeito João Gottardi e secretário de Saúde Irineu Pasold estão em Brasília para pleitear recursos. Assim como já fez Guaramirim, agora Corupá se antecipa para pedir verba das emendas parlamentares. Entre os projetos que serão apresentados aos deputados e senadores, hoje e amanhã, está a construção de um posto de saúde no bairro João Tozini – que hoje ocupa espaço alugado. Outra solicitação são recursos para equipar o Centro de Referência da Assistência Social (Cras). O prefeito também encaminhará projeto solicitando recursos para maquinário para as secretarias de Infraestrutura e de Agricultura.



Cirurgia internacional



Neste mês, a ortopedia jaraguaense mostrou que pode ser referência internacional. O médico Bruno Gobbato realizou cirurgia com modelo 3D em paciente que veio de Nova York apenas para o procedimento. O rapaz tinha uma deformidade na clavícula, já havia consultado mais de dez médicos americanos e feito cinco cirurgias. Aqui, foi criada uma clavícula em plástico especial materializada em impressora 3D. A cirurgia, realizada no Hospital São José de Jaraguá, foi transmitida para cirurgiões em Miami. O paciente conheceu o trabalho do médico brasileiro durante congresso nos EUA no ano passado. Segundo o ortopedista, o rapaz, que teve alta, apresentou melhora já no dia seguinte ao procedimento.