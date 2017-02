Cinthia Raasch: Jaraguá do Sul terá centro regional da Defesa Civil

Portal Jaraguá 02/02/2017 | 14h17

Jaraguá do Sul ganhará um centro regional da Defesa Civil para centralizar todas as operações de emergências. A sala terá aproximadamente 200 m² e ficará entre a sede do 14º Batalhão da Polícia Militar e a Arena Jaraguá. No espaço, o prefeito terá contato direto, por videoconferência, com o governador e os órgãos que gerenciam uma eventual situação. A intenção é agilizar resposta a emergências e a liberação de recursos. A unidade deve começar a ser construída simultaneamente em todas as regiões de Santa Catarina em março, com previsão de inauguração em agosto. Osvaldo Gonçalves, diretor regional da Defesa Civil, destaca que a região de Jaraguá é propícia a ser afetada por eventos climáticos. As informações foram divulgadas em reunião com os coordenadores da Defesa Civil estadual e o prefeito Antídio Lunelli. No encontro, foi anunciado também que o governo do Estado está preparando novo mapeamento das áreas de riscos em todos os municípios.



Professores aprendem técnicas para ensino



Nesta quinta e nesta sexta, os professores da rede municipal de ensino em Jaraguá do Sul passam por capacitação. Aproximadamente 900 profissionais assistem a palestra sobre neurociência aplicada à educação. O palestrante, Alexandre Paim de Oliveira, é mestre em neurociência e defende que conhecer o funcionamento do cérebro auxilia na preparação da aula, na abordagem com os alunos e na elaboração das avaliações. "É por meio do sistema nervoso que fixamos ou não o que foi passado", explica. Algumas dicas do palestrante valem ser observadas. Ele destaca que é preciso rever o conteúdo em casa no mesmo dia da aula, pois 54% do conteúdo são lembrados após um dia; 35%, depois de sete dias; 21%, em 14 dias; e apenas 8%, após 21 dias. Além disso, é preciso repetição. Alexandre apresentou um estudo que mostra a necessidade de 27 repetições para que um assunto seja gravado.



Vale pesquisar



Quem ainda não comprou os materiais escolares, vale dedicar um tempo à pesquisa. No levantamento de preços em Jaraguá, o Procon encontrou diferenças que chegam ao dobro do valor entre os estabelecimentos. Isso falando de itens que não tem muita variação na forma ou personagens famosos estampados – o que encarece o produto. Na pesquisa, o Procon considera sempre os itens de menor valor da loja, desconsiderando a marca. A folha de cartolina não muda muito, mas o preço sim: de R$ 0,55 a R$ 1,15. O pacote com cem folhas de papel sulfite vai de R$ 2,99 a R$ 4,95.

Mudança de sentido suspensa



Estava prevista para esta sexta a mudança no sentido da rua Josef Fontana, no Centro de Jaraguá. Mas a Diretoria de Trânsito voltou atrás atendendo a pedido de comerciantes da região.



Semáforos novos



Ainda sobre o trânsito, os três novos semáforos de Jaraguá não têm data para entrar em funcionamento. Dois equipamentos ficam no Centro, nas ruas Cel. Procópio Gomes de Oliveira e Ferdinando Pradi, e um no bairro Ilha da Figueira, na rua José Theodoro Ribeiro. Eles estão instalados e piscando há aproximadamente um mês. O diretor de trânsito, Irio Riegel, afirma que é preciso ainda estudar questões como o estacionamento nas vias.