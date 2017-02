Cinthia Raasch: Jaraguá do Sul ganhará novo complexo de segurança

Portal Jaraguá 08/02/2017 | 08h01

Nesta terça-feira, vereadores de Jaraguá do Sul receberam a confirmação do secretário de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba, de que será construído um complexo de Segurança no município. O nome da estrutura é novo e pomposo, mas a promessa não. O complexo vai abrigar a nova sede da Delegacia Regional de Polícia, o posto do Detran e o núcleo do Instituto-geral de Perícias (IGP). No ano passado, o governo estadual dizia que faltava apenas a doação do terreno para tocar a obra. Mas, em novembro, depois do apelo da vereadora Natália Petry (PMDB), a Prefeitura formalizou a doação. O projeto precisou de revisão e agora a gerência de obras da secretaria aguarda a finalização para abrir a licitação. Os recursos, do Fundo de Melhoria da Segurança Pública, estão garantidos.



Mais efetivo



O grupo de vereadores pediu também ao secretário Grubba reforço no efetivo policial e abertura de vagas para policiais do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (CTISP). A resposta foi que já houve incremento nas polícias Civil e Militar no fim do ano passado e que está prevista para abril a chamada de remanescentes do concurso da PM de 2014. Participaram da reunião na Secretaria de Segurança Pública (SSP), o presidente da Câmara de Jaraguá, Pedro Garcia (PMDB), e os vereadores Marcelindo Gruner (PTB) e Isair Moser (PSDB).



Cursos para o Cedup em análise



Os cursos a serem ofertados no Centro de Educação Profissional (Cedup) de Guaramirim estão em análise no Conselho Estadual de Educação. Foram sugeridos cursos profissionalizantes de administração, informática, enfermagem, edificações e agronegócios. A lista foi elaborada após reuniões com a comunidade, empresas e entidades regionais com intenção de atender às necessidades do mercado e não conflitar com cursos já disponíveis. Agora, é preciso aguardar o aval do Estado. A obra, às margens da BR-280, começou em 2010. A construção está pronta.



Sem móveis ainda



Além da definição dos cursos, para o Cedup de Guaramirim funcionar ainda é preciso de móveis. A espera por mobiliário e equipamentos já dura quase um ano. A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Jaraguá do Sul informou que a responsabilidade é do governo federal. Mas, em nota enviada à RBS TV, o Ministério da Educação informou que os contratos para construção dos Cedups não preveem móveis e equipamentos. Também em reportagem da emissora, o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, reconheceu que os materiais não estavam no contrato e informou que está em contato com Brasília para usar saldo do convênio original para comprar móveis para Timbó. A situação de Guaramirim ainda continua indefinida.



Gasolina



O preço médio da gasolina comum em Jaraguá está em R$ 3,67. Esse foi o valor encontrado pelo Procon no levantamento em 38 postos de combustíveis. O menor valor constatado foi o de R$ 3,59 por litro.



Desconto até sexta



O prazo para pagar o IPTU com 10% de desconto termina na sexta-feira em Jaraguá. Quem quiser redução no imposto, precisa quitá-lo em cota única.