Cinthia Raasch: Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente tem novo presidente

Portal Jaraguá 07/02/2017 | 08h01

Normando Zitta Jr. é o novo presidente da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama). Ele assume a função no lugar de Leocádio Neves e Silva, que faleceu no dia 29 de janeiro. Normando é geólogo especialista em encostas e desastres naturais e pós-graduado em gestão ambiental. Em 2009, após os deslizamentos e enxurradas em Jaraguá do Sul, atuou na região como consultor para a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali), Prefeitura de Jaraguá e Fujama.



Sessão antecipada



A sessão ordinária da Câmara de Vereadores prevista para esta terça-feira já ocorreu ontem. A antecipação ocorreu para reunir no mesmo dia, na sede do Legislativo, os vereadores e integrantes da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs) — que havia marcado plenária na Câmara nesta segunda-feira. A mesa diretora decidiu pela antecipação para gerar aproximação com a entidade. Assim, já na sessão, participaram Marciano Alves (presidente da Apevi), Giuliano Donini (presidente da Acijs) e Célio Bayer (vice-presidente regional da Fiesc).



Haja fôlego



Na sessão de ontem, houve mais um caminhão de indicações dos vereadores. Mais uma vez, a maioria solicitou pavimentação de ruas, pintura de faixas de pedestres e manutenção de vias. O secretário Marcelindo Gruner (PTB) deve ter cansado de tanta leitura. Não houve projetos de lei votados nesta segunda. Os vereadores votaram apenas requerimentos, moções e o pedido de informação de Ademar Winter (PSDB), que quer saber em que pé estão as dívidas da Prefeitura de Jaraguá.



Saldo têxtil



Um aplicativo de celular promete ajudar empresários do setor têxtil a liquidar os saldos. Ivanor Rozza, consultor e dono de uma confecção, diz que as sobras de malha e peças são comuns, então pensou: "Por que não aproximar clientes de fornecedores?”. O app Saldo Têxtil é gratuito. A ferramenta não concretiza a venda, mas coloca interessados em comprar e vender em contato. Quando o negócio é fechado, o aplicativo recebe 3% de comissão. É possível baixar no Google Play ou App Store. Não existe valor mínimo para compras. Quem se cadastra recebe notificação toda vez que há produtos novos disponíveis.



Município Transparente



O prefeito de Corupá, João Gottardi (PP), esteve nesta segunda-feira em Florianópolis para participar do Encontro Município Transparente, promovido pela Controladoria-geral da União (CGU).