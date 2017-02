Cinthia Raasch: Femusc, em Jaraguá, terá novidades na edição de 2018

Portal Jaraguá 06/02/2017 | 08h01

Terminada a 12ª edição no fim de semana, a equipe do Festival de Música de Santa Catarina (Femusc), em Jaraguá do Sul, já começa a preparar as novidades para 2018. No próximo ano, o festival será entre os dias 14 e 27 de janeiro. Assim, voltará a ter duração de duas semanas. Neste ano, houve redução para dez dias devido a restrições financeiras. De acordo com o diretor artístico, Alex Klein, a programação terá três títulos de ópera, com um total de cinco apresentações e quatro mil ingressos disponíveis. "Vamos quadruplicar o número de acessos para a ópera", ressalta. Neste ano, Klein conta que os ingressos para a ópera "A Flauta Mágica" se esgotaram em dez minutos.



Números expressivos



O Femusc deste ano teve mais de 400 alunos, 50 professores e 200 concertos gratuitos. O evento é o maior festival-escola da América Latina. Nesta edição, vieram a Jaraguá do Sul jovens instrumentistas de 15 países e público de 57 mil espectadores, além das 82 mil visualizações nas transmissões ao vivo. "Mesmo com quatro dias a menos, o festival superou o número de 2016. Jaraguá do Sul está se tornando a capital nacional da música", destaca Hilton José da Veiga Faria, presidente do Instituto Femusc. Além de música, o festival gerou 450 empregos diretos e indiretos e garantiu aproximadamente R$ 7 milhões em movimentação econômica.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Professores aprendem técnicas para ensino



Hoje, voltam às salas de aula quase 20 mil alunos da rede municipal de ensino de Jaraguá. Antes do retorno, aproximadamente 900 professores passaram por capacitação. Os docentes assistiram a palestra sobre neurociência aplicada à educação, com Alexandre Paim de Oliveira. O palestrante é mestre em neurociência e defende que conhecer o funcionamento do cérebro auxilia na preparação da aula, na abordagem com os alunos e na elaboração das avaliações. "É por meio do sistema nervoso que fixamos ou não o que foi passado", explica. Algumas dicas do palestrante valem ser observadas. Na conversa com os professores, ele destacou que é preciso rever o conteúdo em casa no mesmo dia da aula, pois 54% do conteúdo são lembrados após um dia; 35%, depois de sete dias; 21%, em 14 dias; e apenas 8%, após 21 dias. Além disso, é preciso repetição. Alexandre apresentou um estudo que mostra a necessidade de 27 repetições para que um assunto seja gravado.



Limpeza de ruas



A partir das 7h30 desta segunda-feira, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos começa a limpeza geral nas ruas José Theodoro Ribeiro (bairro Ilha da Figueira), Carlos Eggert (Vila Lalau) e avenida Prefeito Waldemar Grubba (com início no Portal). Os trabalhos poderão prosseguir por mais dias até a conclusão. As ruas não ficarão interditadas durante o serviço, mas a ação deve influenciar no fluxo. No caso de chuva intensa, a limpeza será suspensa.



Mais atendimento



A saúde de Jaraguá ganhou o reforço de duas novas médicas. Uma atua no bairro Santa Luzia e outra, no posto de saúde do Rio Cerro II. As duas unidades estavam há meses sem profissionais com contratos de 40 horas semanais.