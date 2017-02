Cinthia Raasch: Entrou em vigor nesta quarta-feira o Projeto Legal em Jaraguá

Portal Jaraguá 02/02/2017 | 08h01

Entrou em vigor nesta quarta-feira a lei do Projeto Legal. A intenção é agilizar as análises de projetos arquitetônicos para emissão dos alvarás de construção em Jaraguá do Sul. O secretário de Planejamento e Urbanismo, Ivaldo Kuczkowski, afirma será possível analisar um projeto arquitetônico em até 30 dias, pois sua apresentação foi simplificada e deve seguir um padrão. "Antes, cada profissional podia encaminhar o projeto detalhado e à sua maneira, dificultando o trabalho de análise dos técnicos, que acabavam realizando um serviço de assessoria que não cabe à Prefeitura", comenta.



Lombadas



Arlindo Rincos (PSD) levantou na sessão extraordinária de ontem a discussão sobre as lombadas eletrônicas de Jaraguá. O vereador propôs ação em conjunto com os demais parlamentares. Segundo Rincos, há locais em que é possível ter apenas uma lombada física, sem prejudicar o trânsito e os motoristas, que são multados diariamente. "No ano passado, aprovamos indicações para que em frente a postos de saúde, hospitais e colégios seja possível colocar lombadas físicas. Estamos acostumados com 60 km/h, e quando passamos a 50 km/h em uma lombada de 40 km/h, tomamos multa. Temos que parar com essa indústria da multa", argumentou. O vereador Ronaldo de Souza (PSD), mais conhecido como Magal, afirmou que o diretor de trânsito da Prefeitura informou-o que já está em estudo o aumento da velocidade nessas lombadas.



Sentido único



A rua Josef Fontana, no Centro de Jaraguá, passa a ter sentido único a partir de amanhã. O sentido será em direção à rua Quintino Bocaiúva (praça Ângelo Piazera) desde a rua João Marcatto. A Josef Fontana é aquela que passa em frente à Confeitaria Du Chocolat e sai na Livraria Grafipel. A inversão do sentido no trecho da Josef Fontana entre as ruas João Marcatto e José Albus é para dividir o fluxo dos veículos que se dirigem à rua Reinoldo Rau.



Sinsep



Foi empossada na semana passada a diretoria reeleita do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e Região (Sinsep). O presidente reeleito, professor Luiz Cezar Schorner, avalia que os desafios principais do mandato de quatro anos serão a "luta contra o golpe aos direitos dos trabalhadores, em curso no País", além da busca pela valorização do servidor, tanto por parte das administrações municipais quanto das comunidades.



Vale pesquisar



Na pesquisa de preços dos materiais escolares em Jaraguá, o Procon encontrou diferenças que chegam ao dobro do valor entre os estabelecimentos. Isso se falando de itens que não têm muita variação na forma ou personagens famosos estampados – o que encarece o produto. Na pesquisa, o Procon considera sempre os itens de menor valor da loja, desconsiderando a marca ou o fabricante. A folha de cartolina não muda muito, mas o preço sim: de R$ 0,55 a R$ 1,15. O pacote com cem folhas de papel sulfite vai de R$ 2,99 a R$ 4,95.